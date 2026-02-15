#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
496
588.01
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
496
588.01
6.42
Қоғам

Астанада және тағы бірнеше қалада ауа сапасы нашарлайды

Астанада және тағы бірнеше қалада ауа сапасы нашарлайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.02.2026 09:43 Сурет: Zakon.kz
Синоптиктер 2026 жылғы 15 ақпанда Қазақстанның он қаласында ауа сапасы нашарлайтынын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"15 ақпанда қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Астана, Павлодар, Қарағанды, Жезқазған, Балқаш, Теміртау, Ақтөбе, Өскемен, Семей, Риддер қалаларында күтіледі", – делінген Қазгидромет болжамында.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – бұл атмосфералық ауаның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (тынық ауа райы, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

ҚМЖ кезінде қала тұрғындарына ашық ауада болу уақытын, әсіресе автожолдар немесе басқа да ластану көздерінің маңында, қысқарту ұсынылады. Ал өкпенің, жүрек-қантамыр жүйесінің созылмалы аурулары бар, аллергиялық аурулармен ауыратын адамдарға сыртта жүргенде қажетті дәрі-дәрмектерді өзімен бірге алып жүру қажет.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қысқы Олимпиада: 15 ақпанда ел намысын кімдер қорғайды
10:00, Бүгін
Қысқы Олимпиада: 15 ақпанда ел намысын кімдер қорғайды
Астанада, Алматыда және тағы сегіз қалада ауа сапасы нашарлайды
10:10, 26 қазан 2025
Астанада, Алматыда және тағы сегіз қалада ауа сапасы нашарлайды
Алматыда және тағы екі қалада ауа сапасы нашарлайды
09:42, 08 қараша 2025
Алматыда және тағы екі қалада ауа сапасы нашарлайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанцы триумфально выступили на топ-турнире по настольному теннису в Абу-Даби
12:00, Бүгін
Казахстанцы триумфально выступили на топ-турнире по настольному теннису в Абу-Даби
На Шайдорова продолжают "сыпаться" очень дорогие подарки
11:37, Бүгін
На Шайдорова продолжают "сыпаться" очень дорогие подарки
Канадская команда хоккеиста из Казахстана выиграла в чемпионате OHL
11:01, Бүгін
Канадская команда хоккеиста из Казахстана выиграла в чемпионате OHL
Казахстанский голкипер оформил "сухарь" в американской хоккейной лиге
10:29, Бүгін
Казахстанский голкипер оформил "сухарь" в американской хоккейной лиге
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: