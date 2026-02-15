Астанада және тағы бірнеше қалада ауа сапасы нашарлайды
Сурет: Zakon.kz
Синоптиктер 2026 жылғы 15 ақпанда Қазақстанның он қаласында ауа сапасы нашарлайтынын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"15 ақпанда қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Астана, Павлодар, Қарағанды, Жезқазған, Балқаш, Теміртау, Ақтөбе, Өскемен, Семей, Риддер қалаларында күтіледі", – делінген Қазгидромет болжамында.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – бұл атмосфералық ауаның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (тынық ауа райы, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
ҚМЖ кезінде қала тұрғындарына ашық ауада болу уақытын, әсіресе автожолдар немесе басқа да ластану көздерінің маңында, қысқарту ұсынылады. Ал өкпенің, жүрек-қантамыр жүйесінің созылмалы аурулары бар, аллергиялық аурулармен ауыратын адамдарға сыртта жүргенде қажетті дәрі-дәрмектерді өзімен бірге алып жүру қажет.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript