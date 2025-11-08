#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда және тағы екі қалада ауа сапасы нашарлайды

Алматыда және тағы екі қалада ауа сапасы нашарлайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2025 09:42
Синоптиктер 2025 жылғы 8 қараша күні үш қалада – Алматы, Атырау және Ақтауда ауа сапасы нашарлайтынын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" мәліметінше, бұл қалаларда қолайсыз метеорологиялық жағдай болжанып отыр.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – бұл ауадағы зиянды заттардың жиналуына әсер ететін қысқа мерзімді табиғи құбылыстардың (тыныш ауа, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Мұндай жағдайда қала тұрғындары, әсіресе көлік жолдары мен басқа да ластану көздерінің маңында жүрмегені жөн.

Созылмалы өкпе, жүрек-қан тамыр немесе аллергиялық аурулары бар адамдар далаға шыққанда өзімен бірге қажетті дәрі-дәрмектерін алып жүруі керек.

Айдос Қали
