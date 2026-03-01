2 наурызда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Ақмола облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде қар, жаяу бұрқасын, күндіз қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Көкшетау қ.: 02 наурызда кей уақыттарда қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-18 м/с.
Атырау облысының батысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Атырау қ.: 02 наурыз түнде және таңертең тұман күтіледі.
Алматы облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман, көктайғақ күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың шығысында, орталығында, таулы аудандарында екпіні 18-23 м/с. Алматыда кей уақыттарда тұман, көктайғақ күтіледі. Қонаев қ.: 02 наурызда кей уақыттарда тұман, көктайғақ күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 18-23 м/с.
Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Орал қ.: 02 наурызда тұман күтіледі.
Ақтөбе облысының солтүстігінде, солтүстік-шығысында аздаған жауын-шашын (көбінесе қар), көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, облыстың солтүстік-шығысында екпіні 15-18 м/с күтіледі.
Маңғыстау облысының батысында, оңтүстігінде, орталығында жолдарда көктайғақ күтіледі. Облыстың солтүстік-шығысында, орталығында туман күтіледі. Ақтау қ.: 02 наурызда түнде және таңертең жолдарда көктайғақ күтіледі.
Астанада таңертең және күндіз қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз кей уақыттарда екпіні 15-20 м/с.
Жетісу облысының оңтүстігінде, шығысында, орталығында, таулы аудандарында кей уақыттарда тұман, көктайғақ күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың шығысында, таулы аудандарында 15-20, Алакөл көлдері ауданында екпіні 23-28 м/с. Талдықорған қ.: 02 наурызда түнде және таңертең кей уақыттарда тұман күтіледі.
Қостанай облысында қар, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында жаяу бұрқасын, күндіз көктайғақ күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, шығысында туман. Оңтүстік-батыстан жел соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында 15-20 м/с. Қостанай қ.: 02 наурызда қар, жаяу бұрқасын күтіледі.
Түркістан облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, жаяу бұрқасын, күндіз облыстың оңтүстігінде жаңбыр, таулы аудандарында жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, таулы аудандарында 15-20 м/с. Шымкент қ.: 02 наурызда түнде кей уақыттарда жауын-шашын (жаңбыр, қар), күндіз жаңбыр күтіледі. Түнде және таңертең тұман. Түркістанда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Абай облысында жел оңтүстік-шығыстан соғады, күндіз Жарма ауданында екпіні 15-20 м/с.
Павлодар облысының батысында, оңтүстігінде қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с.
Солтүстік Қазақстан облысында қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Облыстың батысында тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Петропавл қ.: 02 наурызда қар, жаяу бұрқасын күтіледі.
Қызылорда облысының солтүстігінде, орталығында көктайғақ, тұман күтіледі. Қызылорда қ: 02 наурызда көктайғақ күтіледі.
Жамбыл облысының таулы аудандарында қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Кей уақыттарда тұман, көктайғақ күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, түнде облыстың таулы аудандарында, күндіз облыстың оңтүстік-батысында, таулы аудандарында 15-20 м/с күтіледі. Тараз қ.: 02 наурызда кей уақыттарда тұман, көктайғақ күтіледі.