Қоғам

Ақмола облысында 2026 жылы жол бойына 13 дәретхана орнату жоспарлануда

Дорога, трасса, дорожное строительство, дорожная инфраструктура, новая дорога, новая трасса , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 13:52 Фото: Zakon.kz
"ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ басқарма төрағасы Дархан Иманашев 2026 жылғы 3 наурызда Үкіметтегі брифингте Астана – Павлодар тас жолы бойындағы жол жиегіндегі дәретханалардың жетіспеушілігіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, өңірде жаңа дәретханалар 2026 жылдың өзінде орнатылады.

"Ақмола облысына қатысты айтсақ, биыл 13 санитариялық-гигиеналық торап орнату жоспарланып отыр. Соның бірі Астана – Павлодар тас жолының бойында орналасады. Бұл қаржыландыруға байланысты. Бастапқыда Астана – Павлодар жолын салу жобасында суық дәретханалар қарастырылған болатын", – деді Иманашев.

Ұлттық компания басшысы суық дәретханалардың негізгі қызметі жаңбырдан, қардан және желден қорғану екенін еске салды.

"Ал жылы дәретханаларға арналған қаражатты басқа қаржыландыру көздері аясында қарастырып жатырмыз. Қажетті қаражат іздестірілуде, биыл бюджетке енгізіледі", – деп сендірді Иманашев.

Бұған дейін Қазақстанда 2026 жылдан бастап жол бойындағы ірі сервистік нысандар орнатыла бастайтыны хабарланған болатын.

