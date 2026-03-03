#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Қоғам

Алматыда қызылшамен ауырғандардың саны артты

Алматыда қызылшамен ауырғандардың саны артты, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 17:42 Сурет: akorda.kz
Алматыда жыл басталғалы бері қалада осы ауруды жұқтырған 591 адам тіркелген, олардың басым бөлігі – вакцина алмаған балалар, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматының бас мемлекеттік санитариялық дәрігері Қасымхан Алпысбайұлының айтуынша, аурушаңдықтың өсуі былтырғы қараша айында басталған. Сол кезде қызылшамен ауырған 30 адам тіркеліпті. Желтоқсанда олардың саны 142-ге дейін өсіп, қазір барған сайын көбейп барады. Жыл басынан бері аурушаңдық көрсеткіші 100 мың тұрғынға шаққанда 26,9-ды құрады.

"Алматы қаласында қызылша бойынша эпидемиологиялық жағдай күрделі күйінде қалып отыр. 2026 жылдың басынан бері біз 591 расталған жағдайды тіркедік, аурушаңдықтың өсімі ұлғайып барады. Инфекцияның таралуының негізгі себебі – вакцинацияның болмауынан", – деді спикер.

Ең көбі Алатау ауданында – 239, сондай-ақ Наурызбай, Бостандық пен Әуезов ауданында тіркелген. Ауруға шалдыққандардың 89 пайызы қызылшаға қарсы егілмеген. Вакцина алмаудың негізгі себептері – екпеден бас тарту, медициналық қарсы көрсетілім мен екпе жасына жетпеу болған.

"Қызылшамен көбіне екпе алмағандар ауырып жатыр. 591 адамның 527-сінде вакцинация болмаған, оның жартысынан астамы – ата-анасы бас тартқандар. Бұл инфекцияның таралуы мен эпидемиологиялық жағдайдың күрделенуіне тікелей әсер етеді", – деп атап өтті Алпысбайұлы.

Жас құрылымы бойынша сырқаттанғандардың 94 пайызы 14 жасқа дейінгі балалар. Әсіресе бір жасқа дейінгі және бір жастан төрт жасқа дейінгі балалар осал топқа кіріп отыр. Ауырғандардың басым бөлігі балабақшаға бармайтын ұйымдастырылмаған балалар. Сонымен қатар мектеп пен мектепке дейінгі ұйымдарда да қызылшамен ауырғандар тіркеліп, эпидемияға қарсы қосымша іс-шаралар енгізілді.

"Аурудың барлық ошағында жедел түрде эпидемияға қарсы іс-шаралар жүргізілді. Алты мыңнан астам байланыста болған адам медициналық бақылауға алынды, 700-ден астам адам эпидкөрсеткіш бойынша вакцинацияланды. Мектептер мен балабақшаларда таңертеңгі сүзгі күшейтіліп, жаппай іс-шаралар шектеліп, екпе алмаған балалар уақытша бөлінді", – дейді қаланың бас санитариялық дәрігері.

Алматыда балаларды толықтыру мен қосымша иммундау жұмысы қолға алынды. Бір жас пен алты жаста, сондай-ақ бұрын екпе алмаған 18 жасқа дейінгі балаларды және 6 айдан 10 айға дейінгі сәбилерді қосымша жоспарлы вакциналау жұмысы жүргізіліп жатыр. Жыл басынан бері қызылшаға қарсы 7 мыңнан астам бала екпе алды.

Санитариялық-эпидемиологиялық қызмет мамандары вакцинация қызылша мен оның асқынған түрінен қорғанудың жалғыз тиімді жолы екенін атап өтіп, ата-аналарды балаларына уақытылы екпе салдыруға шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда биыл қызылшамен ауырған 482 адам тіркелді
21:03, 17 ақпан 2026
Алматыда биыл қызылшамен ауырған 482 адам тіркелді
Елімізде қызылша жұқтырғандар саны артты
10:26, 04 сәуір 2023
Елімізде қызылша жұқтырғандар саны артты
Алматыда мыңнан астам тұрғын қызылша жұқтырған
13:46, 10 тамыз 2023
Алматыда мыңнан астам тұрғын қызылша жұқтырған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Алимханулы повезло: принявший ислам звезда бокса лишён титула чемпиона мира
17:32, Бүгін
Алимханулы повезло: принявший ислам звезда бокса лишён титула чемпиона мира
"Каспий" подписал контракт с 22-летним сербским полузащитником
16:57, Бүгін
"Каспий" подписал контракт с 22-летним сербским полузащитником
WBA "наказала" топового казахстанского боксёра перед боем в Ташкенте
16:41, Бүгін
WBA "наказала" топового казахстанского боксёра перед боем в Ташкенте
Молодой воспитанник "Астаны" уехал в чемпионат Беларуси
16:19, Бүгін
Молодой воспитанник "Астаны" уехал в чемпионат Беларуси
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: