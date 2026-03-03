15 наурызда қайда және қалай дауыс беруге болады: Алматыдағы референдум бойынша толық нұсқаулық
Бұл туралы қала Территориялық сайлау комиссиясының төрайымы Айгүл Қалықова хабарлап, дауыс беруді ұйымдастыру тәртібі, комиссия мүшелерінің құрамы мен азаматтардың құқығы туралы толық түсіндірді.
Комиссияның мәліметі бойынша, қалада референдумға 654 сайлау учаскесі қатысады.
Олар мыналар:
- 582 учаске – азаматтардың тұрақты тіркелген жерінде;
- 72 учаске – уақытша орналасқан жерде, соның ішінде ауруханада, әскери бөлімдер мен басқа мекемелерде.
Референдумды ұйымдастыру мен өткізуге 4 615 комиссия мүшесі тартылған:
- 63 адам – аумақтық комиссия мүшелері (қалалық және 8 аудандық);
- 4 552 адам – учаскелік комиссия мүшелері.
Президент жарлығын ресми жариялағаннан кейін аумақтық комиссиялар 12 ақпаннан бастап жұмысқа кірісті. Учаскелік комиссиялар 22 ақпанда жұмысын бастап, сол күні дауыс беруге құқылы азаматтардың тізімін алды.
Учаскелердің жұмыс кестесі
Негізгі дауыс беретін күн – 15 наурыз.
• 582 учаскеде дауыс беру 7:00-ден 20:00-ге дейін өтеді;
• Уақытша орналасқан арнаулы учаскелерде дауыс беру уақыты аумақтық комиссияның шешімімен өзгеруі мүмкін.
10 учаскеде өндірістік қажеттілікке байланысты дауыс беру сағат 6:00-дан басталады.
Егер барлық азаматтар алдын ала дауыс берсе, учаскеде дауыс беру белгіленген уақыттан бұрын аяқталуы мүмкін.
Қандай құжат керек
Референдумға қатысу үшін азаматқа керек:
1. 15 наурызда сағат 7:00-де өз учаскесіне келу;
2. Жеке куәлікті көрсету:
- Қазақстан Республикасының жеке куәлігі,
- немесе Қазақстан Республикасы паспорты.
Құжатты көрсеткеннен кейін комиссия мүшесі азаматтың тізімде бар-жоғын тексереді, содан соң дауыс беруші бюллетеньді алғанын растап қол қояды. Комиссия мүшесі бюллетеньді бергенін растап, өз қолын қояды.
Дауыс беру құпиялылығы мен ашықтығы қалай қамтамасыз етіледі
Дауыс бергенде мөлдір жәшікті пайдаланады.
Әр учаскеде:
- бір стационарлық жәшік;
- қажет болған жағдайда — үйде дауыс беру үшін жылжымалы жәшік.
Жылжымалы жәшіктерді азаматтардың денсаулығына байланысты немесе үйден алысқа шыға алмайтын кезде пайдаланады.
Тізімде өзіңізді тексеру
27 ақпаннан бастап референдумға қатысу құқығы бар азаматтардың тізімі учаскелерде танысу үшін қолжетімді.
https://www.gov.kz/referendum?lang=ru
Әр тұрғын алдын ала:
• өз фамилиясының тізімде бар-жоғын тексере алады;
• атын және әкесінің аты дұрыс жазылғанын тексере алады;
• қажет болса түзете алады.
Бұл, әсіресе, учаскелер тізімін алған соң фамилия немесе басқа жеке деректер өзгерген жағдайда маңызды.
Осылайша, Айгүл Қалықова айтуынша, референдум өткізу жүйесі толық дайын. Қалада азаматтардың 15 наурызда заңды және ашық түрде дауыс беруі үшін ұйымдастыру жағы да, техникалық жағы да қамтамасыз етілген.