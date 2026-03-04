Жезқазғанда саяжай аумағында жасалған ұрлық заманауи бейнебақылау жүйесінің көмегімен жедел ашылды
Түнгі уақытта белгісіз тұлғалар жеке үйдің ауласына заңсыз кіріп, бейнебақылау камерасын сындырып, өздерімен бірге алып кеткен.
Осылайша қылмыс ізін жоймақ болған. Алайда күдіктілер қателесті: камерадағы жазба электронды деректерді сақтау жүйесінде автоматты түрде сақталып қалған.
Құрылғы бүлінгенімен, бейнематериалдарды полиция анықтап, күдіктілерді ұстауға мүмкіндік берді. Жәбірленушінің арызы негізінде криминалдық полиция қызметкерлері жедел-іздестіру шараларын жүргізіп, бейнежазбаларды зерделеу барысында күдіктілердің жеке басын анықтады.
Көп ұзамай 20 жастағы екі тұрғын ұсталды. Олар жасаған істерін толық мойындады. Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр.
