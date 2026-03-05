Ақтөбе облысында 14 жастағы қызды зорлаған күдікті ұсталды
Ақтөбе облысында кәмелетке толмаған баланы зорлады деген күдікпен 25 жастағы жігіт ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Диапазон" порталының 2026 жылғы 5 наурызда хабарлауынша, облыстық полиция департаменті күдіктінің ұсталғанын растап, оның қазіргі уақытта қамауда екенін нақтылады.
Ведомствоның ресми мәліметінше, қылмыстық іс аясында бірқатар қажетті тергеу және процессуалдық іс-шара жүргізіліп жатыр.
"Қазір біз қажетті тергеу және процессуалдық әрекеттердің кешенді кешенін жүргізіп жатырмыз, оның ішінде қылмыстық іс бойынша барлық тараптың уәжін зерделеу және дәлелдемелерді жинау және талдау. Толық және жан-жақты тергеу нәтижелері бойынша заңды және негізделген процессуалдық шешім қабылданады", – деп хабарлады полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Сондай-ақ департамент кәмелетке толмаған жәбірленушіні қорғау үшін істің егжей-тегжейін аша алмайтынын атап өтті.
