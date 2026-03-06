#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Қоғам

Алматыда демалыс күндері өтетін жәрмеңкелерде 2000 тонна азық-түлік өнімдері сатылады

Ярмарка, базар, рынок, торговля, продукты питания, овощи, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.03.2026 14:48 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Алматы қаласы мен Алматы облысынан келген 315 фермер мен тауар өндіруші көктемнің алғашқы демалыс күндері жәрмеңкелерде 2000 тонна азық-түлік өнімін ұсынады. Өнімдер 7 және 8 наурызда сатылымға шығарылады.

Жәрмеңкелерде өнімнің мыңнан астам түрі сатылады. Ассортиментте көкөніс пен жеміс, ет, құс еті, балық, сүт және шұжық өнімдері, жұмыртқа, бакалея тауарлары, бал, өсімдік майы және басқа да азық-түлік түрлері бар.

Бағаны тұрақтандыру тетіктері аясында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы белгілеген қолжетімді бағамен сатып алуға болады.

Делдалдардың болмауы өндірушілерге өнімдерін нарық бағасынан орта есеппен 10-15% төмен бағамен сатуға мүмкіндік береді.

Қазіргі таңда "Алматы" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы әр сенбі және жексенбі күндері сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін төрт ауданда демалыс күнгі жәрмеңкелер өткізеді:

  • Алмалы ауданы — Масанчи мен Гоголь көшелерінің қиылысы
  • Бостандық ауданы — Қазақфильм шағынауданы
  • Әуезов ауданы — Өтеген батыр көшесі мен Абай даңғылының қиылысы
  • Медеу ауданы — Меңдіқұлов пен Бектұров көшелерінің қиылысы

Биыл жәрмеңкелерді барлық ауданда тұрақты түрде ұйымдастыру жоспарланып отыр. Жаңа алаңдарға Түрксіб, Алатау және Наурызбай аудандары да қосылады. Бұл ауыл шаруашылығы өнімдерінің, әсіресе әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының қолжетімді бағамен сатылуын және қала аумағы бойынша біркелкі таралуын қамтамасыз етуге бағытталған.

Сонымен қатар Бостандық және Әуезов ауданындағы жәрмеңке алаңдарын жаңғырту жұмыстары жоспарланған. Бұл туралы қосымша ақпарат кейінірек жарияланады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда демалыс күнгі жәрмеңкеде 700 тонна жаңа өнім сатылады
16:56, 10 қазан 2025
Алматыда демалыс күнгі жәрмеңкеде 700 тонна жаңа өнім сатылады
Алматыда өткен демалыс күні жәрмеңкелерде 10 мың тонна ауыл шаруашылығы өнімдері сатылды
11:37, 23 мамыр 2025
Алматыда өткен демалыс күні жәрмеңкелерде 10 мың тонна ауыл шаруашылығы өнімдері сатылды
Алматыда демалыс күнгі жәрмеңкеде 400 тонна ет пен көкөніс сатылады
16:41, 30 сәуір 2025
Алматыда демалыс күнгі жәрмеңкеде 400 тонна ет пен көкөніс сатылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Барыс" объявил состав на выездные матчи КХЛ
19:34, Бүгін
"Барыс" объявил состав на выездные матчи КХЛ
Абиба Абужакынова поборется за "бронзу" престижного турнира в Европе
19:16, Бүгін
Абиба Абужакынова поборется за "бронзу" престижного турнира в Европе
Досрочной развязкой завершилась схватка Казахстана за финал топ-турнира в Австрии
18:53, Бүгін
Досрочной развязкой завершилась схватка Казахстана за финал топ-турнира в Австрии
Фрэнсис Нганну покинул PFL, проведя один поединок в промоушене за четыре года
18:29, Бүгін
Фрэнсис Нганну покинул PFL, проведя один поединок в промоушене за четыре года
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: