"Күшті Конституция - күшті мемлекет": Атырау облысының әкімі аймақ жұртшылығымен кездесті
Аймақ басшысы кіріспе сөзінде Қазақстан өзінің даму жолында бетбұрысты кезеңді бастан өткеріп жатқанын атап айтты. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен 130 адамнан тұратын Конституциялық комиссия құрылды. Оның құрамына заңгерлік қауымдастықтың белді өкілдері, ғалымдар мен қоғам қайраткерлері енді. Комиссияға азаматтардан цифрлық платформалар арқылы 10 мыңнан астам ұсыныс келіп түсіп, 12 отырыс өткізілген.
Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Ұсыныстар мен бастамаларды жан-жақты зерделеген комиссия мүшелері ортақ қорытындыға келді: жеке дара түзетулер жеткіліксіз, елге жаңа Конституция қажет. 2026 жылғы қаңтарда қалың жұртшылыққа құжаттың алғашқы жобасы таныстырылды. Оған Президенттің "Адал азамат", "Заң мен тәртіп" және "Таза Қазақстан" бастамалары негіз болды.
Жиын барысында спикерлер сөз сөйлеп, әрқайсысы реформаны өзінің кәсіби және өмірлік тәжірибесіне сүйене саралады.
Барлық баяндаманың ортақ түйіні — адам мемлекет үшін емес, мемлекет адам үшін қызмет етуі тиіс. Бұл — жаңа Ата заң жобасын айқындайтын басты қағида. Спикерлер басты құжаттың маңызды жаңалықтарына тоқталды.
Жаңа Конституцияның преамбуласында алғаш рет жоғары құқықтық деңгейде Ұлы даланың мыңжылдық тарихының сабақтастығы, тарихи-мәдени мұраны сақтау міндеті шегеленіп, аға буынның ел болашағын қалыптастырудағы ерекше рөлі мойындалады.
Жеке адамның қауіпсіздігі ұғымы айтарлықтай кеңейеді: мемлекет азаматтарды цифрлық кеңістікте қорғау жауапкершілігін өз мойнына алады. Бұл жеке деректердің құпиялылығын сақтау мәселесін қамтиды және жаппай цифрландыру дәуірінің сын-қатерлеріне жауап болып саналады.
Заң үстемдігі, әділеттілік және табиғатты қорғау қағидаттары Конституциялық деңгейде бекітіледі.
Іс-шараға түрлі салада қызмет ететін 100-ден астам адам қатысты. Олардың қатарында облыс әкімдігі басшылығы мен әкім орынбасарлары, қала және аудандық мәслихат төрағалары, облыстық және аудандық ардагерлер кеңестерінің өкілдері, қоғамдық кеңес төрағалары, университеттердің профессорлық-оқытушылық құрамы, мәдениет және театр қайраткерлері, облыстық басқарма басшылары, облыстық мәслихат депутаттары, жоғары оқу орындарының ректорлары, діни конфессия өкілдері және бұқаралық ақпарат құралдары саласының ардагерлері бар.
Облыс әкімі Ата заңға экологиялық қауіпсіздік, табиғи ресурстарды қорғау, табиғатты аялау туралы нормалардың енгізілуі Атырау облысы тұрғындары үшін ерекше маңызды екенін атап өтті.
Кездесуді қорытындылаған облыс әкімі Серік Шәпкенов жаңа Конституцияны қабылдау уақыт талабы екенін айтты. Ал 15 наурызда өтетін референдум әрбір азаматтың мемлекеттің құқықтық негізін қалыптастыруға қатысуына мүмкіндік береді.