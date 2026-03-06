#Референдум-2026
Қоғам

Тоқаев мерекелік концертке барды

Тоқаев мерекелік концертке барды, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.03.2026 19:27
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Халықаралық әйелдер күніне арналған концертті жұртшылықпен бірге тамашалады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Сурет: akorda.kz

Сурет: akorda.kz

"Астана Опера" театрының сахнасында Қазақстанның танымал мәдениет қайраткерлері мен шығармашылық ұжымдары өнер көрсетті.

Сурет: akorda.kz

Сурет: akorda.kz

Сурет: akorda.kz

Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Халықаралық әйелдер күніне арналған салтанатты іс-шарада сөз сөйлеп, ең алдымен, көктемнің шырайлы мерекесі – Халықаралық әйелдер күнімен баршаны құттықтаған еді.

Ол сондай-ақ ел өмірінің маңызды салаларында табанды еңбек етіп жүрген әйелдерді марапаттады.

