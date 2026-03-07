#Референдум-2026
Қоғам

Қазақстанның екі қаласында ауа сапасы нашарлайды

Қазақстанның екі қаласында ауа сапасы нашарлайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.03.2026 09:18 Сурет: Zakon.kz
Синоптиктер 2026 жылғы 7 наурызда Қазақстанның екі қаласының тұрғындарын ауаның ластануының жоғары деңгейі туралы ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" болжамынша, 7 наурыз күні Атырау және Балқаш қалаларында ауа ластанады.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (желсіздік, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Мұндай жағдайда қала тұрғындарына ашық ауада, әсіресе автожолдардың немесе басқа да ластану көздерінің маңында азырақ жүргені жөн. Ал өкпенің созылмалы аурулары, жүрек-қан тамырлары сырқаттары мен аллергиясы бар адамдар сыртқа шыққанда өздерімен бірге қажетті дәрі-дәрмектерін алып жүруге тиіс.

