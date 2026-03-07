#Референдум-2026
Қоғам

Алматыда қауіпті қалдықтар мен сирек кездесетін қайта өңделетін шикізатты жинау акциясы өтеді

Алматыда қауіпті қалдықтар мен сирек кездесетін қайта өңделетін шикізатты жинау акциясы өтеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.03.2026 12:22 Сурет: freepik
Алматыда 2026 жылы 9 наурызда екінші реттік шикізат пен қауіпті қалдықтарды жинауға арналған экологиялық акция ұйымдастырылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс-шараға "Eco Almaty" ЖШС қатысып, жиналған қалдықтардың бір бөлігін қауіпсіз кәдеге жаратуға және қайта өңдеуге жіберуді қамтамасыз етеді.

Алматы әкімдігінің хабарлауынша, акция барысында қала тұрғындарынан 17-ден астам түрлі қайта өңделетін қалдық түрі қабылданады. Олардың қатарында пластик, макулатура, шыны, консерві банкілері, пенопласт секілді кең таралған қалдықтармен қатар сирек кездесетін фракциялар да бар. Атап айтқанда, электронды техника, сынап құрамды қалдықтар және мерзімі өткен дәрі-дәрмектер қабылданады.

Сонымен қатар тұрғындар қайырымдылық ұйымдарына киім-кешек, аяқ киім, кітаптар мен тұрмыстық заттарды тапсыра алады. Іс-шара аясында кітап алмасу, бөлме өсімдіктерімен алмасу және Дармарка ұйымдастырылады. Дармарка – қажетсіз заттарды тегін беріп, өзіңізге қажетті дүниені алып кетуге болатын арнайы алаң.

Мұндай экологиялық акциялар қала тұрғындарының табиғатты қорғау мәселесіне деген қызығушылығы жоғары екенін көрсетеді. Бұған дейін өткізілген іс-шаралардың бірінде небәрі 4 сағаттың ішінде 2 тоннадан астам қайта өңделетін шикізат пен қайта пайдалануға жарамды заттар жиналған. Әрбір акция сайын қатысушылар саны да, экология мәселесіне бей-жай қарамайтын тұрғындар қатары да артып келеді.

Өтетін күні: 2026 жылы 9 наурыз (дүйсенбі)

Уақыты: 12:00-15:00

Өтетін орны: Балуан Шолақ атындағы спорт сарайы (Абай даңғылы, 44)

Ұйымдастырушы: Recycle Birge экологиялық қозғалысы.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда 1500-ден астам әскери 150-ге жуық көшет отырғызды
14:51, 23 наурыз 2025
Алматыда 1500-ден астам әскери 150-ге жуық көшет отырғызды
Алматыда жаңа жыл түні мерекелік отшашу болады
20:12, 29 желтоқсан 2023
Алматыда жаңа жыл түні мерекелік отшашу болады
Таразда "Күзгі тазалық" эко акциясы өтті
12:08, 05 қыркүйек 2024
Таразда "Күзгі тазалық" эко акциясы өтті
Оқи отырыңыз
Стала известна стоимость помолвленного кольца Соболенко
15:04, Бүгін
Стала известна стоимость помолвленного кольца Соболенко
Олимпийский чемпион "лишил" казахстанца медали на крупном турнире в Австрии
14:15, Бүгін
Олимпийский чемпион "лишил" казахстанца медали на крупном турнире в Австрии
Первая потеря: француз завершил выступление казахстанского дзюдоиста на топ-турнире в Австрии
13:49, Бүгін
Первая потеря: француз завершил выступление казахстанского дзюдоиста на топ-турнире в Австрии
Разгромом завершился матч Синнера на топ-турнире в США
13:08, Бүгін
Разгромом завершился матч Синнера на топ-турнире в США
