АҚШ-та қазақстандық боксшының үйі өртеніп кетті
АҚШ-тың Лос-Анджелес қаласында қазақстандық боксшы Мадияр Әшкеевтің үйі өртеніп кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Спортшы бұл оқиғаны Instagram-дағы парақшасында жазды. Оның айтуынша, өрт түскі төрт шамасында басталған, сол кезде отбасы досына ауызашарға бармақ болып жиналып жатқан.
"Мен үйден күйген иісті сездім. Үйдегі адамдардан сұрадым: "Ештеңе жанған жоқ па, тамақ күйіп кетпеді ме?" Олар: "Жоқ, бәрі дұрыс" деді. Бір сәтте гаражды аштым, үйдің жартысы отқа оранған, айнала – қара түтін. Біз барлық отбасын сыртқа шығара алдық", – деп келтіреді Ашкеевтің сөзін Sportarena порталы.
Өрттің салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ. Боксшының отбасын достары уақытша баспанаға паналатқан.
Әшкеев кәсіби рингте 15 жекпе-жек өткізді: 14 жеңіске жетті, оның 7-сі нокаутпен жеңген. 2020 жылғы желтоқсанда америкалық Чарльз Конуэллге қарсы Los Angeles қаласындағы Wild Card Boxing кешінде ғана жеңіліп қалды.
Сондай-ақ, Әшкеев 2014 жылғы Қазақстан чемпионатының қола жүлдегері және Astana Arlans командасы құрамында Әлемдік бокс сериясының (WSB) қола жүлдегері болып саналады.
