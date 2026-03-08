Алматылық әйелдер қауымы қала тұрғындарын референдумға шақырды
Бейнероликте түрлі сала өкілдері: қоғам қайраткерлері, мұғалімдер, кәсіпкерлер, дәрігерлер, қаланың белсенді өкілдері тұрғындарды көктем мерекесімен құттықтап, азаматтық жауапкершіліктің маңыздылығын баса атап өтеді. Олар референдумға қатысу өз ұстанымын білдіріп, ел болашағына үлес қосу мүмкіндігі екенін айтады.
Бейнероликтегі тұлғалар Алматы әрқашан өзінің белсенді азаматтық ұстанымымен танымал екенін, ал тұрғындардың ниеті қала мен елді дамытуға айырықша сеп болатынын атап өтті.
Тұрғындар өз үндеуінде алматылықтарды осы маңызды қоғамдық шарада белсенділік танытып, оған қатысуға шақырады.
Естеріңізге сала кетейік, 15 наурызда Конституциялық референдум өтеді, бұл күні тұрғындар жалпыұлттық маңызды мәселе бойынша дауыс беріп, өз пікірлерін білдіре алады. Алматыдағы референдум бойынша толық нұсқаулықпен мына арадан таныса аласыздар.