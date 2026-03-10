#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
493.85
571.78
6.25
Қоғам

Стоматологиялық клиникадағы қайғылы оқиға: сот шешімі жарияланды

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 12:35 Фото: primeminister.kz
Орал қаласының қылмыстық істер сотында жеке стоматологиялық клиниканың дәрігеріне қатысты іс қаралды. Дәрігер кәсіби міндеттерін дұрыс орындамағаны үшін, салдарынан пациент қайтыс болды деп айыпталған еді.

Іс материалдарына сәйкес, трагедия 2022 жылы Оралдағы жеке стоматологиялық клиникалардың бірінде болды. Қала тұрғыны дәрігерге тісін емдеу үшін жүгінген. Қабылдау кезінде пациентке ауырсынуды басатын инъекция жасалып, содан кейін стоматологиялық ем жүргізілген.

Процедурадан кейін әйелдің жағдайы нашарлап, әлсіздік пен бас айналу белгілері пайда болған. Жедел жәрдем шақырылып, пациент ауруханаға жеткізілген, бірақ екі аптадан кейін қайтыс болған.

Сотта дәрігер былай деп түсіндірді:

"Пациенттің қысымы 140 екендігін, еш жерде есепте тұрмағанын айтты. Сонымен қатар, эндодонтиялық ем және жергілікті анестезияға келісім берді. Кез келген анестетик сияқты, ол қысымды көтеруі немесе төмендетуі мүмкін. Пациенттің бірнеше созылмалы аурулары бар екені анықталмаған, олар карточкада көрсетілмеген".

Оқиңа кезінде дәрігердің медициналық қызмет көрсетуге рұқсат беретін сертификаты мерзімі өткен болған.

Оқиға бойынша алдын ала тергеу жүргізіліп, сараптамалар тағайындалды, куәлар сұралды және медициналық көмек көрсету жағдайлары зерттелді. Тергеу қорытындысы сотқа жолданды.

Сот барысында дәрігердің әрекеттері мен көрсетілген көмек медициналық стандарттарға сай келуі қаралды. Алайда істі қарау кезінде қылмыстық жауапкершілікке тарту мерзімі өтіп кеткен.

2026 жылғы 6 наурыздағы үкім бойынша дәрігер кінәлі деп танылғанымен, мерзім өтуіне байланысты жазадан босатылды.

Үкім тапсыру күнінен бастап 15 күн өткен соң заңды күшіне енеді. Іс тоғыз айға жуық қаралған.

Бұған дейін жеке стоматология директорына алаяқтық күдігі бойынша іс қозғалғаны хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
6 жасар қызын зорлаған: Сот әкесін өмір бойына бас бостандығынан айырды
11:33, 04 қыркүйек 2025
6 жасар қызын зорлаған: Сот әкесін өмір бойына бас бостандығынан айырды
Алматыда ер адам өгей баласын өлтіргені үшін сотталды
19:44, 22 мамыр 2024
Алматыда ер адам өгей баласын өлтіргені үшін сотталды
Атырауда түрме бастығының міндетін атқарушы пара алғаны үшін істі болды
16:41, 25 қыркүйек 2024
Атырауда түрме бастығының міндетін атқарушы пара алғаны үшін істі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Максим Самородов получил плохие новости из России
20:05, Бүгін
Максим Самородов получил плохие новости из России
Экс-форвард сборной Казахстана и "Барыса" назвал претендентов на победу в Кубке Гагарина
19:37, Бүгін
Экс-форвард сборной Казахстана и "Барыса" назвал претендентов на победу в Кубке Гагарина
В текущем сезоне КХЛ осталось определить двух участников плей-офф
19:05, Бүгін
В текущем сезоне КХЛ осталось определить двух участников плей-офф
В "Барысе" отреагировали на победу над "Амуром" в КХЛ
18:35, Бүгін
В "Барысе" отреагировали на победу над "Амуром" в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: