Қоғам

Петропавлда заңсыз сатуға арналған 150 литр спирт тәркіленді

Петропавлда заңсыз сатуға арналған 150 литр спирт тәркіленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 19:51 Сурет: polisia.kz
Петропавлда жүргізілген рейд барысында полицейлер бұрынғы орталық көтерме базар маңындағы гараж кооперативтерінің бірінде спирт құрамды өнімдерді гараждан заңсыз сату фактісін анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тәртіп сақшылары көлемі 5 литрлік 30 пластик бөтелкені және 0,5 литрлік 8 шыны бөтелкедегі спирт құрамды өнімдерді тәркіледі.

Сондай-ақ гараждан 491 блок темекі өнімі табылып, тәркіленді. Жасырын түрде сатылған бұл тауарлардың ешқайсысында акциздік маркалар болмаған және олардың тұтынушылар үшін қауіпсіздігін растайтын құжаттары да жоқ.

Иесіне қатысты әкімшілік жауапкершілік қарастырылған.

Алдын ала есеп бойынша, тәркіленген спирт көлемі 150-ден астам ұзаққа созылатын ішімдік отырысын ұйымдастыруға жетер еді. Ал суррогат алкоголь қолданылатын мұндай жағдайлар құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың жасалу қаупін едәуір арттырады.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматы облысында полиция вейптерді заңсыз сату фактісін анықтады
22:56, 07 қараша 2024
Алматы облысында полиция вейптерді заңсыз сату фактісін анықтады
СҚО аудандарының біріндегі дүкендерден 300 литрге жуық заңсыз алкоголь тәркіленді
13:46, 03 желтоқсан 2024
СҚО аудандарының біріндегі дүкендерден 300 литрге жуық заңсыз алкоголь тәркіленді
Алматыда заңсыз сатылып жатқан 400 келіден астам пиротехникалық өнім тәркіленді
17:33, 22 желтоқсан 2023
Алматыда заңсыз сатылып жатқан 400 келіден астам пиротехникалық өнім тәркіленді
