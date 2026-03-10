Түркістанда полицейлер ветеринария заңнамасын бұзған 30-ға жуық тұрғынды анықтады
Сурет: polisia.kz
Түркістанда полицейлер ветеринария заңнамасын бұзған 30-ға жуық тұрғынды анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Тәртіп сақшылары мал ұрлығының алдын алу, тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу, ауыл шаруашылығы жануарларын сою, сақтау және өткізу орындарын анықтау, сондай-ақ сою пункттері мен кезбе малды ұстау орындарын тексеру және жануарларды заңсыз тасымалдау фактілерін анықтау мақсатында "Мал ұрысы" жедел-профилактикалық іс-шарасын өткізді.
Шара барысында Сайрам аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері жүргізілген жұмыстары нәтижесінде ауыл шаруашылығы жануарларын жаю қағидаларын бұзудың 6 дерегін анықтады.
Сондай-ақ Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасын бұзған бойынша 27 тұрғынға тиісті шаралар қабылданды. Қазіргі уақытта аталған бағытта профилактикалық және тексеру жұмыстары жалғасып жатыр.
