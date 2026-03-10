#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
491.59
572.16
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
491.59
572.16
6.24
Қоғам

Түркістанда полицейлер ветеринария заңнамасын бұзған 30-ға жуық тұрғынды анықтады

Түркістанда полицейлер ветеринария заңнамасын бұзған 30-ға жуық тұрғынды анықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 22:46 Сурет: polisia.kz
Түркістанда полицейлер ветеринария заңнамасын бұзған 30-ға жуық тұрғынды анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Тәртіп сақшылары мал ұрлығының алдын алу, тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу, ауыл шаруашылығы жануарларын сою, сақтау және өткізу орындарын анықтау, сондай-ақ сою пункттері мен кезбе малды ұстау орындарын тексеру және жануарларды заңсыз тасымалдау фактілерін анықтау мақсатында "Мал ұрысы" жедел-профилактикалық іс-шарасын өткізді.

Шара барысында Сайрам аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері жүргізілген жұмыстары нәтижесінде ауыл шаруашылығы жануарларын жаю қағидаларын бұзудың 6 дерегін анықтады.

Сондай-ақ Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасын бұзған бойынша 27 тұрғынға тиісті шаралар қабылданды. Қазіргі уақытта аталған бағытта профилактикалық және тексеру жұмыстары жалғасып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Үндістанның 6 азаматына көші-қон заңнамасын бұзғаны үшін айыппұл салынды
01:11, 06 маусым 2023
Үндістанның 6 азаматына көші-қон заңнамасын бұзғаны үшін айыппұл салынды
Түркістан облысында полицейлер көші-қон заңнамасын бұзған 280 адамды анықтады
16:43, 15 қазан 2024
Түркістан облысында полицейлер көші-қон заңнамасын бұзған 280 адамды анықтады
Қазақстанда ветеринария заңнамасын бұзған 100 шенеунік жазаланды
11:57, 29 қаңтар 2024
Қазақстанда ветеринария заңнамасын бұзған 100 шенеунік жазаланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Команда казахстанского футболиста потерпела пятое поражение кряду в Турции
02:20, 11 наурыз 2026
Команда казахстанского футболиста потерпела пятое поражение кряду в Турции
Костюк обратилась к болельщикам после поражения от Рыбакиной в Индиан-Уэллсе
01:46, 11 наурыз 2026
Костюк обратилась к болельщикам после поражения от Рыбакиной в Индиан-Уэллсе
Арина Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
01:18, 11 наурыз 2026
Арина Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Алимханулы лишили пояса чемпиона мира после допинговой дисквалификации
00:53, 11 наурыз 2026
Алимханулы лишили пояса чемпиона мира после допинговой дисквалификации
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: