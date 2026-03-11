#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Қоғам

Алматыда суррогат ана ақысын ала алмай жүр

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.03.2026 13:07 Фото: pexels
Алматыда суррогат ана қызметі үшін ақшасын ала алмай жүр. Оны жалдаған қытайлық ерлі-зайыпты нәресте дүниеге келгеннен кейін шақалақтан бас тартқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

КТК дерегіне сүйенсек, 27 жастағы Кристина Гаврилюк бөтен баланы құрсағына салып, дүниеге алып келуге келіскен. Алайда, шартқа отырған қытайлық ерлі-зайыптыға нәресте дүниеге келгеннен кейін хабар-ошарсыз кетіп, баладан бас тартқан. Енді суррогат ана келісілген 7 жарым миллион теңге ақысын ала алмай жүр.

Белгілі болғандай, қытайлық жұп әйелге жүктілік кезінде шамамен 200 мың теңге ай сайынғы жалақысын уақыты төлеп отырған. Дегенмен, әйелдің жағдай күрт нашарлап, баланы жеті айында дүниеге алып келген. Осылайша, болашақ ата-ана шала туған нәрестеден бас тартқан.

Кристина бөтен баланы тәрбиелеуге де, жауапкершілік алуға да шамасы жоқ екенін ашық айтып отыр. Сондықтан, сәби дүниеге келісімен одан бас тарту туралы өтінішін жазған.

"Бұл факті бойынша жүргізілген тексерудің нәтижесінде қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық белгілері болмағандықтан, қылмыстық іс қозғаудан бас тарту туралы шешім қабылданды. Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 79-бабына сәйкес, мұндай жағдайлар тек сот арқылы шешілуі тиіс. Сондықтан азаматтық-құқықтық тәртіппен сотқа азаматтық талап арыз беру жөнінде ұсыныс жасалды", — деді Алматы қалалық полиция департаментінің ресми өкілі Салтанат Әзірбек.

Құқық қорғаушылар алданған әйелге сотқа жүгінуге кеңес береді. Биологиялық ата-анасы шетел азаматтары болғандықтан, суррогат ана Қытай елшілігіне және Сыртқы істер министрлігіне де жүгінуі тиіс.

"Биологиялық ата-аналарға қатысты Қылмыстық кодекс бойынша ата-аналық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін қылмыстық іс қозғауға болады. Яғни олар баладан бас тартқан. Бұл сәбидің өмірі мен денсаулығын қауіпке тастау деген сөз", — деді заңгер Ғабит Өмірбеков.

Бүгінде нәресте сәбилер үйінде жатыр. Дәрігерлер оның жағдайын тұрақты деп бағалап отыр. Ұл бала өсіп, салмақ қосып келеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жетісайда 200-ге тарта шаруа мақтаның ақшасын ала алмай жүр
11:41, 25 қаңтар 2024
Жетісайда 200-ге тарта шаруа мақтаның ақшасын ала алмай жүр
Қытайда 17 жастағы қыз 900 мың юаньға суррогат ана болған
11:51, 01 сәуір 2025
Қытайда 17 жастағы қыз 900 мың юаньға суррогат ана болған
Әскери нысандарды жөндегендер 5 жылдан бері ақшасын ала алмай жүр
01:48, 06 мамыр 2023
Әскери нысандарды жөндегендер 5 жылдан бері ақшасын ала алмай жүр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Два казахстанских лыжника оказались в десятке сильнейших на Паралимпиаде в Италии
16:42, Бүгін
Два казахстанских лыжника оказались в десятке сильнейших на Паралимпиаде в Италии
Казахский боксёр побил соперника из Узбекистана невзирая на рефери и судей
16:34, Бүгін
Казахский боксёр побил соперника из Узбекистана невзирая на рефери и судей
Стал известен состав Казахстана на этап Кубка мира по спортивной гимнастике
16:30, Бүгін
Стал известен состав Казахстана на этап Кубка мира по спортивной гимнастике
Казахстанский боксёр второй день подряд нокаутирует соперников на турнире в Таиланде
15:57, Бүгін
Казахстанский боксёр второй день подряд нокаутирует соперников на турнире в Таиланде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: