Қоғам

Қазақстанда бес өңір су тасқыны қаупі бар аймақтар санатына енді

Паводки, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, паводковая ситуация , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.03.2026 16:41 Фото: akorda.kz
2026 жылғы 11 наурызда Кеген Тұрсынбаев Сенатта өткен брифингте Қазақстанның су тасқыны кезеңіне дайындығы туралы айтып, су басу қаупі жоғары бес өңірді атады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер көктемнің басталғанын және жақын уақытта су тасқыны болуы мүмкін екенін атап өтті. Осыған байланысты олар елдің барлық өңірлері су тасқыны кезеңіне дайын ба, жалпы дайындық деңгейі қандай және қазіргі уақытта қай аумақтар ықтимал қауіпті деп есептелетінін сұрады.

"Су тасқынына қатысты айтатын болсақ, министрліктің күштері мен құралдары және алдын алу мен салдарын жою жұмыстарына қатысатын басқа да мемлекеттік органдар дайын. Қазіргі уақытта жүйе бойынша қауіп аймағында тұрған бес өңір анықталды: Солтүстік Қазақстан облысы, Ақмола облысы, Шығыс Қазақстан облысы, Қарағанды облысы және Абай облысы. Жағдайды біз күн сайын бақылап отырмыз. 1 наурыздан бастап командалық орталық базасында тәулік бойы жұмыс істейтін жедел штаб бар. Сондықтан жергілікті атқарушы органдармен бірге барлық алдын алу шаралары қабылданды, инженерлік жұмыстар жүргізілді, елді мекендерге қауіп жоқ, жағдай бақылауда. Біздің күштер мен құралдар дайын", – деді Кеген Тұрсынбаев.

БАҚ өкілдері сондай-ақ неге дәл осы бес өңір қауіп аймағында тұрғанын және бұл олардың су тасқыны кезеңіне жеткілікті дайындалмағанын білдіре ме деп сұрады.

"Бұл қар жамылғысына, топырақтың қатуына байланысты. Сондықтан талдау гидрометеорологтармен және басқа да бөлімшелермен бірге жүргізіледі. Бұл өңірлер қауіп аймағына жатқызылғанымен елді мекендерді су басуына жол бермеу үшін барлық шаралар қабылданады", – деді Кеген Тұрсынбаев.

Сонымен қатар вице-министрден депутаттардың гидротехникалық және қорғаныс нысандарының дайындығына қатысты айтқан сынына көзқарасы сұралды.

"Олар Қазақстанның Су ресурстары министрлігі қарамағында. Біз бірге жұмыс істейміз. Қазіргі уақытта олардың барлығы жұмысқа жарамды күйде. Су қоймаларының толу деңгейі шамамен 85%. Яғни көктем енді басталып жатыр. Жалпы толық толмаған. Жанында және төменгі ағысында орналасқан елді мекендерге ешқандай қауіп төндірмейді. Тиісті жұмыстар жүргізілуде", – деп толықтырды Кеген Тұрсынбаев.

Журналистер сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың су тасқыны кезеңіне дайындығын қалай бағалайтынын сұрады.

"Жергілікті атқарушы органдар, әрине, өз желісі бойынша су тасқынына дайындалып жатыр. Қалада бұл іспен айналысатын коммуналдық қызметтер бар. Сондықтан оларды бағалайтын адамдар бар деп ойлаймын, бірақ біз тығыз өзара әрекеттестікпен жұмыс істейміз. Менің ойымша, 2026 жылғы су тасқыны кезеңінің нәтижесі бойынша кім дайын болғаны, кім дайын болмағаны көрінеді. Қазіргі уақытта барлығы әрекет етуге дайын", – деп толықтырды Кеген Тұрсынбаев.

Ол сондай-ақ Астана қаласында су тасқыны қаупі жоқ екенін айтты. Қардың еруі немесе жаңбыр салдарынан пайда болатын жергілікті су басулар коммуналдық қызметтер мен тиісті қызметтердің көмегімен жедел түрде жойылып жатыр.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
