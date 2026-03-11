Оралда алаяқтықпен айналысып, іздеуде жүрген күдікті ұсталды
Орал аумағында полиция қызметкерлері 32 жастағы іздеуде жүрген ер адамды ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Анықталғандай, аталған азамат ірі көлемдегі алаяқтық жасады деген күдікпен Алматы полиция департаменті тарапынан іздестірілген.
Қазіргі уақытта күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Қылмыстық-процестік кодекстің 201 бабының талаптарына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
Айта кетейік, "Құқықтық тәртіп" республикалық жедел-профилактикалық іс-шарасы өңір аумағында 10-13 наурыз аралығында өткізіліп жатыр.
