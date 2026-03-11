#Референдум-2026
Қоғам

Таяу Шығыстағы қақтығыс: энергетика министрі мұнай экспорты туралы түсінік берді

Таяу Шығыстағы қақтығыс: энергетика министрі мұнай экспорты туралы түсінік берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.03.2026 18:14 Сурет: unsplash
Қазақстанның энергетика министрі Ерлан Ақкенженов 2026 жылғы 11 наурызда Мәжіліс кулуарында мұнай экспортына қатысты жоспарлар туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер Таяу Шығыстағы қақтығыстың ушығуына байланысты әлемдік нарықта мұнай тапшылығы туындаса, Қазақстан оны азайтуға қалай көмектесе алатынын сұрады.

"Энергетика министрлігіне бұл мәселе бойынша ешқандай өтініш түскен жоқ. Қазақстан, әрине, сенімді жеткізуші ретінде халықаралық нарыққа мұнай жеткізуді жалғастырып келеді және жалғастыра береді", – деді Ерлан Ақкенженов.

Оның айтуынша, қазіргі уақытта қазақстандық мұнай еркін экспортталып жатыр және бұл бағытта ешқандай мәселе жоқ.

"Мұндай өтінімдер түскен жоқ, бірақ мүмкіндіктер бар. Техникалық тұрғыдан Қытайға қосымша 5 млн тоннаға дейін мұнай жеткізе аламыз. Ал Әзербайжанға биыл кемінде 1,5 млн, ең көбі 2,2 млн тонна мұнай жеткізу жоспарланып отыр", – деп түйіндеді энергетика министрі.
Айдос Қали
