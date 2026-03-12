#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
489.39
567.99
6.19
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
489.39
567.99
6.19
Қоғам

Жұмыс іздеуге шығып жоғалып кеткен: Ақтауда 39 жастағы әйел іздестірілуде

Жұмыс іздеуге шығып жоғалып кеткен: Ақтауда 39 жастағы әйел іздестірілуде , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 09:39 Сурет: Вера Бойкованың жеке мұрағатынан
Ақтауда 39 жастағы Наталья Бойкова із-түзсіз жоғалып кетті. Ол жұмысқа орналасу үшін әңгімелесуге барып, содан бері байланысқа шықпаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Lada.kz басылымының мәліметінше, әйел 2026 жылдың 6 наурызынан бері іздестіріліп жатыр. Анасының айтуынша, Наталья Dina Shopping Center сауда орталығына жұмыс бойынша сұхбатқа кеткен. Алайда сол кеткеннен кейін қайта хабар бермеген.

Жоғалған әйелдің анасы Вера Бойкова қызының бұрын-соңды мұндай жағдайға түспегенін айтады. Оның сөзінше, Наталья әрдайым жақындарымен байланыста болып, ұзақ уақыт хабарсыз кетпейтін. Сондықтан ата-анасы бірден полицияға жүгінген.

"Қызымыздың аман-есен үйге оралуын күтіп отырмыз. Ода бәрі жақсы деп үміттенеміз. Қатты сағынып кеттік", – дейді анасы.

Маңғыстау облысының Полиция департаменті іздестіру жұмыстары әлі де жалғасып жатқанын хабарлады. Қазіргі уақытта жедел-іздестіру шаралары жүргізілуде.

Наталья Бойкованың қайда жүргені туралы қандай да бір ақпарат білетін азаматтардан 102 нөміріне хабарласу сұралады.

Бұған дейін Жетісуда балықшыны құтқару кезінде ТЖД қызметкері қаза тапқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ақмола облысында жұмыс орнында жоғалып кеткен қыз тұрмысқа шығып кеткен
19:19, 24 сәуір 2024
Ақмола облысында жұмыс орнында жоғалып кеткен қыз тұрмысқа шығып кеткен
Алматыда Қазақстанның танымал боксшысы жоғалып кетті
10:55, 25 желтоқсан 2023
Алматыда Қазақстанның танымал боксшысы жоғалып кетті
Абай облысында 15 жастағы қыз із-түзсіз жоғалып кетті
10:44, 05 қараша 2023
Абай облысында 15 жастағы қыз із-түзсіз жоғалып кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Арман Царукян "усыпил" уволенного из UFC дагестанца в Рио
10:15, Бүгін
Арман Царукян "усыпил" уволенного из UFC дагестанца в Рио
Ошибки судей продолжают убивать КПЛ: VAR Hawk-Eye не спасает казахстанский футбол
10:05, Бүгін
Ошибки судей продолжают убивать КПЛ: VAR Hawk-Eye не спасает казахстанский футбол
Новак Джокович сенсационно упустил победу в 1/8 финала "Мастерса"
09:26, Бүгін
Новак Джокович сенсационно упустил победу в 1/8 финала "Мастерса"
Матч "Кайсар" - "Астана" в КПЛ перенесён: известна причина
09:18, Бүгін
Матч "Кайсар" - "Астана" в КПЛ перенесён: известна причина
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: