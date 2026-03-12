Жұмыс іздеуге шығып жоғалып кеткен: Ақтауда 39 жастағы әйел іздестірілуде
Lada.kz басылымының мәліметінше, әйел 2026 жылдың 6 наурызынан бері іздестіріліп жатыр. Анасының айтуынша, Наталья Dina Shopping Center сауда орталығына жұмыс бойынша сұхбатқа кеткен. Алайда сол кеткеннен кейін қайта хабар бермеген.
Жоғалған әйелдің анасы Вера Бойкова қызының бұрын-соңды мұндай жағдайға түспегенін айтады. Оның сөзінше, Наталья әрдайым жақындарымен байланыста болып, ұзақ уақыт хабарсыз кетпейтін. Сондықтан ата-анасы бірден полицияға жүгінген.
"Қызымыздың аман-есен үйге оралуын күтіп отырмыз. Ода бәрі жақсы деп үміттенеміз. Қатты сағынып кеттік", – дейді анасы.
Маңғыстау облысының Полиция департаменті іздестіру жұмыстары әлі де жалғасып жатқанын хабарлады. Қазіргі уақытта жедел-іздестіру шаралары жүргізілуде.
Наталья Бойкованың қайда жүргені туралы қандай да бір ақпарат білетін азаматтардан 102 нөміріне хабарласу сұралады.
