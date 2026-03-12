Балаларына алимент төлемеген семейлік жауапқа тартылды
Сот шешімімен ер адам кінәлі деп танылып, бір жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасына кесілді. Сонымен қатар оған алкогольге тәуелділіктен мәжбүрлі амбулаторлық бақылаудан өтіп, ем қабылдау міндеттелді.
Сотталған азамат Семей қаласының Орталық ауданының пробация қызметіне есепке алынды. Есепке қою кезінде оған жазаны өтеу тәртібі мен шарттары, сондай-ақ оларды бұзған жағдайда туындайтын салдарлар түсіндірілді.
Алайда жүргізілген профилактикалық жұмыстарға қарамастан, ер адам белгіленген шектеулерді бірнеше рет бұзған. Атап айтқанда, пробация қызметіне міндетті тіркеуге келмей, рұқсатсыз түнгі уақытта тұрғылықты жерінен кеткен. Осыған байланысты сот шешімімен бас бостандығын шектеу жазасы он бір ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасына ауыстырылды.
"Тоғыз жыл бұрын мен отбасы құрдым. Ұлым дүниеге келгенде, бір жылдан кейін қызым туған кезде, мен олар үшін тірек әрі үлгі болуым керек еді. Бірақ оның орнына достарыммен жиі уақыт өткізіп, кейін жалғыз өзім ішімдік іше бастадым. Сол кезде отбасымның қалай күйреп бара жатқанын байқамаппын. Осы уақыт бойы әйелім үй мен балалардың қамын өзі көтерді, ал мен тек өмірімізді бұздым. Ақырында ол шыдамай, ажырасуға арыз берді. Маған бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалып, алкоголизмнен ем қабылдау міндеттелген кезде бәрін өзгертуге мүмкіндік болды. Мен өзіме енді ішпеймін деп уәде бердім, бірақ әр жолы қайта сүріндім. Енді мен ең қымбат нәрсемді — отбасымды және балаларымның сенімін жоғалтқанымды түсіндім. Бас бостандығымнан айырылғанда ғана өз қателіктерімнің қайда апаратынын ұқтым. Балаларымды тауып, олардың бір күні мені кешіруі үшін бар күшімді салғым келеді, — деді сотталған азамат.
Пробация есебінде тұрған сотталғандарға қоғамнан оқшаулаусыз түзелуге мүмкіндік беріледі. Пробация қызметі олармен профилактикалық және түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, жұмысқа орналасуына және ем қабылдауына жәрдемдеседі.
"Бас бостандығын шектеу — адамның өмірін өзгертіп, отбасы алдындағы міндеттерін орындауына берілетін мүмкіндік. Алайда жазаны өтеу шарттары жүйелі түрде бұзылған жағдайда сот жазаны бас бостандығынан айыруға ауыстыру туралы шешім қабылдайды. Жазаны өтеу талаптарын сақтау және ата-аналық міндеттерді орындау — бұл тек заң талабы ғана емес, сонымен қатар адамның өз өмірін өзгертіп, балаларының болашағын сақтап қалуына берілген мүмкіндік, — деп атап өтті Семей қаласы Орталық ауданының пробация қызметінің бастығы Ержан Есполатов.