Жұмысқа шықпаған, бірақ жалақы алған: "ҚАЖсервис" ЖШС-нің бұрынғы директорына қатысты амнистия күші жойылды
Фото: Zakon.kz
Шығыс Қазақстан облысында республикалық автожолдарды күтіп-ұстаумен айналысқан "ҚАЖсервис" ЖШС филиалындағы жалған жұмысқа орналастыру дерегі бойынша қылмыстық істі қарау аяқталды. Бұл туралы 2026 жылғы 12 наурызда Бас көлік прокуратурасы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Соттың анықтауынша, кәсіпорынның бұрынғы директоры іс жүзінде жұмысқа шықпаған адамдарды қызметке рәсімдеген, алайда олар жалақы алып отырған. Жұмыс уақытының табельдері мен қаржылық құжаттар лауазымды тұлғалардың және олардың туыстарының өтініші бойынша бекітілген.
Бас көлік прокуратурасының мәліметінше:
"Бірінші сатыдағы сот айыпталушыға негізсіз түрде амнистия қолданған. Алайда көлік прокуратурасының өтінішхаты бойынша апелляциялық саты бұл шешімді жойды. Кінәлі тұлға сотталып, мемлекетке келтірілген залал толық көлемде өндірілді. Үкім заңды күшіне енді."
Айта кетейік, бұған дейін Ресейден әкелінген майнерлер арқылы 185 млн теңге табыс тапқан қазақстандықтың бас бостандығынан айырылғаны хабарланған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript