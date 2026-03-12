#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Қоғам

Ұлытауда жаңа Конституцияны қолдауға арналған форумға мыңға жуық жас жиналды

Ұлытауда жаңа Конституцияны қолдауға арналған форумға мыңға жуық жас жиналды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 17:10 Сурет: Ұлытау облысының әкімдігі
Жезқазған қаласындағы "Жігер" спорт кешенінде алдағы референдумды қолдауға арналған "Әділетті әрі прогрессивті Қазақстанның халықтық Конституциясы үшін!" атты форум өтті. Іс-шараға мыңға жуық қатысушы жиналды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Форум барысында қатысушыларға конституциялық өзгерістердің маңызы, олардың елдің одан әрі дамуына және әділетті, прогрессивті қоғам қалыптастырудағы рөлі түсіндірілді. Сондай-ақ референдумның Қазақстанның болашағы үшін маңыздылығына ерекше назар аударылды.

Сурет: Ұлытау облысының әкімдігі

Форумға мыңға жуық жас қатысты. Олардың қатарында студенттер, жұмысшы мамандық иелері, ұлттық компаниялардың қызметкерлері, медицина саласының өкілдері, шығармашыл жастар және өзге де белсенді азаматтар бар.

Сурет: Ұлытау облысының әкімдігі

Сурет: Ұлытау облысының әкімдігі

Жиында Жезқазған қалалық Жастар ресурстық орталығының директоры Сәкен Қайратов, "Amanat" партиясының "Жастар Рухы" жастар қанаты облыстық филиалының төрайымы Нұргүл Талғатбекова, сондай-ақ "Ұлар-Ұлытау" қоғамдық бірлестігінің төрағасы Абай Ораз сөз сөйледі. Спикерлер жастардың елдің қоғамдық-саяси өміріне белсенді қатысуының маңыздылығын атап өтіп, мемлекет болашағына қатысты мәселелерде белсенді болуға шақырды.

Сурет: Ұлытау облысының әкімдігі

Форум концерттік бағдарламамен жалғасты. Шара барысында жас орындаушылар патриоттық әндер орындады.

Іс-шара ашық диалог пен пікір алмасуға арналған алаңға айналып, өңірдің белсенді жастарын алдағы референдумды қолдау және Қазақстанның одан әрі дамуы идеясы төңірегінде біріктірді.

Айдос Қали
