Ұлытауда жаңа Конституцияны қолдауға арналған форумға мыңға жуық жас жиналды
Форум барысында қатысушыларға конституциялық өзгерістердің маңызы, олардың елдің одан әрі дамуына және әділетті, прогрессивті қоғам қалыптастырудағы рөлі түсіндірілді. Сондай-ақ референдумның Қазақстанның болашағы үшін маңыздылығына ерекше назар аударылды.
Сурет: Ұлытау облысының әкімдігі
Форумға мыңға жуық жас қатысты. Олардың қатарында студенттер, жұмысшы мамандық иелері, ұлттық компаниялардың қызметкерлері, медицина саласының өкілдері, шығармашыл жастар және өзге де белсенді азаматтар бар.
Сурет: Ұлытау облысының әкімдігі
Сурет: Ұлытау облысының әкімдігі
Жиында Жезқазған қалалық Жастар ресурстық орталығының директоры Сәкен Қайратов, "Amanat" партиясының "Жастар Рухы" жастар қанаты облыстық филиалының төрайымы Нұргүл Талғатбекова, сондай-ақ "Ұлар-Ұлытау" қоғамдық бірлестігінің төрағасы Абай Ораз сөз сөйледі. Спикерлер жастардың елдің қоғамдық-саяси өміріне белсенді қатысуының маңыздылығын атап өтіп, мемлекет болашағына қатысты мәселелерде белсенді болуға шақырды.
Сурет: Ұлытау облысының әкімдігі
Форум концерттік бағдарламамен жалғасты. Шара барысында жас орындаушылар патриоттық әндер орындады.
Іс-шара ашық диалог пен пікір алмасуға арналған алаңға айналып, өңірдің белсенді жастарын алдағы референдумды қолдау және Қазақстанның одан әрі дамуы идеясы төңірегінде біріктірді.