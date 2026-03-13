#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.68
568.23
6.2
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.68
568.23
6.2
Саясат

Ерлан Қарин: Конституциялық реформаның басты тірегі – халықтың президентке деген тікелей сенімі

Қарин ұлттық бірлік пен халық сенімі реформалардың басты қозғаушы күші екенін айтты., сурет - Zakon.kz жаңалық 13.03.2026 14:07 Сурет: Қазақстан Республикасының Орталық референдум комиссиясы
Астанада өткен "Әділетті және Прогрессивті Қазақстанның Халықтық Конституциясы үшін!" Жалпыұлттық коалициясының отырысында Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин алдағы референдумның маңызы мен жаңа Ата Заңның философиясына тоқталды.

Ол ұлттық бірлік пен халық сенімі реформалардың басты қозғаушы күші екенін айтты.

Мемлекеттік кеңесші сөзін ел бірлігіне қызмет етудің қадір-қасиетін айқындаудан бастады.

"Осыдан үш жыл бұрын Қазақстан халқы Ассамблеясының кезекті сессиясында Мемлекет басшысы: "Ел бірлігін нығайту үшін қызмет ету – ең жауапты әрі сауапты іс", – деген еді. Президенттің осы сөзін түрлі жиындарда үнемі қайталап жүремін. Бірлікте және бірлікке қызмет ету – жақсылықтың ең абзалы. Өйткені жұмылып істеген істің пайдасы да, нәтижесі де орасан болады", – деді Ерлан Қарин.

Мемлекеттік кеңесші Конституциялық реформаның ұзақ уақыт бойы жан-жақты талқыланғанын, бұл құжаттың бүкілхалықтық сипатын ерекше атап өтті.

"7 айдан астам уақыт бойы дайындалып, пысықталған Конституциялық реформа – қоғам бірлігі мен халық ынтымағының айғағы. Бұл Жаңа Ата Заңды әзірлеуге мыңдаған адам қатысты. Сондықтан Жаңа Конституция еліміз үшін берекелі құжат болады деп сенемін", – деді ол.

Бұған қоса, Ерлан Қарин өңірлердегі кездесулерге тоқталып, халықтың реформаларға деген ықыласы мен Мемлекет басшысына деген сенімін атап өтті.

"Азаматтарымыздың басым бөлігі Жаңа Конституцияны қолдап отыр. Бұл қолдаудың өзегінде – Мемлекет басшысына және оның бастамасымен жүзеге асырылып жатқан өзгерістерге деген үміт бар. Егер халық билікке сенбесе, реформаларды бастау да қиын болар еді. Тек халықтың қолдауы бізге осындай жүйелі өзгерістерді жасауға күш беріп отыр", – деді Ерлан Қарин.

Сонымен қатар, Мемлекеттік кеңесші қоғамдағы пікір алуандығына тоқталып, реформаны сынаушыларға қатысты өз ойын білдірді.

"Бүгінде еліміздің әр азаматы өз ойын, өз пікірін еркін айтуға құқылы. Сондықтан, бүгінде болып жатқан өзгерістерді біреулер қолдайды, біреулер сын айтады, біреулер сұрақ қояды. Бұл – біз құруға ұмтылған ашық қоғамның белгісі. Бірақ сол сын айтып жүргендер ұлттық бірегейлікке, аумақтық тұтастыққа немесе дәстүрлі құндылықтарды қорғауға бағытталған нормаларға қарсы болғандарын түсіне ме?!", – деді ол.

Ерлан Қариннің айтуынша, осындай тағдыр шешті сәтте тұтас қоғамды артқа тарту – дұрыс емес. Ол Жаңа Конституцияның басты миссиясы – саяси көзқарасына қарамастан, әрбір қазақстандықтың құқығын тең қорғау екенін түсіндірді.

"Түптің түбінде жаңа Конституция оны қолдағандарды да, күмән келтіргендерді де бәрібір бірдей қорғап, тең кепілдік береді. Ертең бір азаматымыз әлемнің бір шетінде қиын жағдайға ұшыраса, мемлекет оны жалғыз қалдырмайды. "Әр қазақ – жалғызым" деген ұлттық ұранымыз енді "Әр азамат – басты құндылық" деген конституциялық қағидатқа айналды", – деп нақтылады Мемлекет кеңесші.

Сөз соңында Ерлан Қарин референдум өткізілетін күнді Жаңару күні деп атап, оның тарихи маңызына назар аударды.

"15 наурыз – бұл тек референдум күні емес, бұл – Жаңару күні. Егер азаматтарымыз қолдаса, біз жаңа дәуірге аяқ басамыз. Адамдар тұрғын үйден заңсыз шығарылмайды, жеке деректер қорғалады, егемендіктің иесі халық болып танылады. Жаңа Конституция үлкен жаңашылдықтардың, берекелі істердің бастауы болсын!", – деп түйіндеді Мемлекеттік кеңесші.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Аида Балаева: Референдум – формалды процедура емес, ол – халықтың тікелей қатысуының ең тиімді тетігі
20:07, 18 ақпан 2026
Аида Балаева: Референдум – формалды процедура емес, ол – халықтың тікелей қатысуының ең тиімді тетігі
Ерлан Қарин мемлекет басшысы неге Тәуелсіздік пен Егемендік сөздерін бас әріппен жазатынын түсіндірді
10:59, 03 наурыз 2026
Ерлан Қарин мемлекет басшысы неге Тәуелсіздік пен Егемендік сөздерін бас әріппен жазатынын түсіндірді
Ерлан Қарин: Конституциялық реформаның нәтижесінде бүкіл саяси жүйенің жұмысы жаңғыртылды
14:44, 30 тамыз 2024
Ерлан Қарин: Конституциялық реформаның нәтижесінде бүкіл саяси жүйенің жұмысы жаңғыртылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Как "Барыс" с сокрушительным счётом проиграл в КХЛ после трёх побед подряд - видео
18:08, Бүгін
Как "Барыс" с сокрушительным счётом проиграл в КХЛ после трёх побед подряд - видео
Казахстанский боксёр нокаутировал соперника и выиграл медаль на турнире World Boxing
18:05, Бүгін
Казахстанский боксёр нокаутировал соперника и выиграл медаль на турнире World Boxing
Нокаутом завершился бой Казахстан - Таджикистан на "Кубке Будущего"
17:39, Бүгін
Нокаутом завершился бой Казахстан - Таджикистан на "Кубке Будущего"
Стал известен новый директор футбольного "Турана"
17:29, Бүгін
Стал известен новый директор футбольного "Турана"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: