#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
491.68
568.23
6.2
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
491.68
568.23
6.2
Қоғам

БҚО-да полиция 1,4 млн теңгенің алаяқтығын әшкереледі

БҚО-да полиция 1,4 млн теңгенің алаяқтығын әшкереледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 22:27 Сурет: pexels
Оралда "Anti-fraud" жедел-профилактикалық іс-шарасын өткізу барысында полиция қызметкерлері алаяқтық жасады деген күдікке ілінген адамды анықтап, әшкереледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу деректеріне сәйкес, күдікті азаматтарға жоғары пайда табуға уәде беріп, ақшаларын жалған инвестициялық компанияға салуды ұсынған.

Полицияның хабарлауынша, өз схемасын жүзеге асыру үшін күдікті WhatsApp мессенджерінде биржалық трейдингке қатысты топ ашып, онда инвестиция жасау мүмкіндігі туралы ақпарат жариялаған.

Жәбірленушіге салынған қаражат 50 пайыз пайдамен қайтарылады деп айтылған. Осы ақпаратқа сенген ол ақша аударған. Осылайша күдікті жәбірленушінің 1 472 000 теңге көлеміндегі қаражатын иемденген.

Қазіргі уақытта алаяқтықтың екі эпизоды анықталды. Күдікті кінәсін мойындап, тиісті айғақтық база жиналды. Ұрланған қаражат әзірге тәркіленген жоқ.

Күдіктінің заңсыз әрекеттерінен басқа азаматтар да зардап шеккен болуы мүмкін. Осыған байланысты полиция қосымша тексеру шараларын жүргізіп жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Шымкенте полиция 25 млн теңгенің мал ұрлығын әшкереледі
09:45, 26 қаңтар 2026
Шымкенте полиция 25 млн теңгенің мал ұрлығын әшкереледі
Алматылық полицейлер 40 жастағы ер адамның қулығын әшкереледі
15:04, 22 ақпан 2025
Алматылық полицейлер 40 жастағы ер адамның қулығын әшкереледі
Шымкентте полиция 1,2 млн теңгенің ұрлығын әшкереледі
09:03, 11 ақпан 2026
Шымкентте полиция 1,2 млн теңгенің ұрлығын әшкереледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Без неожиданностей обернулся игровой день мужской Национальной лиги по волейболу
00:44, 13 наурыз 2026
Без неожиданностей обернулся игровой день мужской Национальной лиги по волейболу
Хоккеист сборной Казахстана ассистом помог победить в европейской лиге
00:10, 13 наурыз 2026
Хоккеист сборной Казахстана ассистом помог победить в европейской лиге
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана: подробности
23:42, 12 наурыз 2026
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана: подробности
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
23:29, 12 наурыз 2026
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: