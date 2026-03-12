Қазақстанда 13 наурызда ауа райы бұзылады
Синоптиктер 2026 жылғы 13 наурыз, жұма күніне арналған Қазақстан аумағындағы синоптикалық жағдай мен қауіпті метеорологиялық құбылыстар туралы болжамды жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжам бойынша, ел аумағында ауа райы күрт құбылады.
"Солтүстік-батыс циклонының жырасы мен атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты Қазақстанның солтүстік-батысында, солтүстігінде және шығысында тұрақсыз ауа райы сақталады: түнде қар жауады, күндіз жауын-шашын (жаңбыр мен қар) түседі", - делінген хабарламада.
Ал елдің қалған аумағында, болжам бойынша, күн жауын-шашынсыз.
"Республика бойынша жел күшейіп, боран, көктайғақ және тұман болуы мүмкін". "Қазгидромет" баспасөз қызметі
