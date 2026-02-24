#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
496.85
585.54
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
496.85
585.54
6.49
Қоғам

Жауын-шашын мен дауыл: 25 ақпанға арналған ауа райы болжамы

Жауын-шашын мен дауыл: 25 ақпанға арналған ауа райы болжамы, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 18:02 Сурет: Zakon.kz
Синоптиктер 2026 жылғы 25 ақпан, сәрсенбіге арналған Қазақстан аумағындағы синоптикалық жағдай мен қауіпті ауа райы құбылыстары туралы болжамды ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК дерегінше, ел аумағының басым бөлігі антициклонның ықпалында болады. Соның әсерінен күн жауын-шашынсыз, ашық болады.

"Елдің оңтүстік өңірлерінде атмосфералық фронттардың әсерінен ауа райы тұрақсыз болады: жауын-шашын жауады, кей жерлерде мол түседі. Көктайғақ болады, ал Қызылорда облысында боран болжанып отыр", – деп нақтылады синоптиктер.

Сондай-ақ республика бойынша тұман түседі. Елдің орталығында, шығысында және оңтүстігінде жел 15-20 м/с-ке дейін күшейеді, ал оңтүстікте екпіні 25-28 м/с-ке дейін жетеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
25 ақпанда қай өңірлерде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасалды
20:58, Бүгін
25 ақпанда қай өңірлерде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасалды
23 шілдеге арналған ауа райы болжамы
17:18, 22 шілде 2023
23 шілдеге арналған ауа райы болжамы
Қазақстанға дауыл мен қарлы боран жақындап келеді
18:27, 19 ақпан 2026
Қазақстанға дауыл мен қарлы боран жақындап келеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Раздельным решением судей определилась судьба Казахстана на топовом турнире в Болгарии
20:31, Бүгін
Раздельным решением судей определилась судьба Казахстана на топовом турнире в Болгарии
Бой Казахстан - Узбекистан на "малом чемпионате мира" по боксу закончился решением судей
20:16, Бүгін
Бой Казахстан - Узбекистан на "малом чемпионате мира" по боксу закончился решением судей
"Кайсар" без Мозеса разгромил команду из Дании
19:55, Бүгін
"Кайсар" без Мозеса разгромил команду из Дании
Форвард сборной Казахстана определился с клубом на новый сезон КПЛ
19:31, Бүгін
Форвард сборной Казахстана определился с клубом на новый сезон КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: