Асылхан Асан Олимпиадада бақ сынаған ұлттық құрама сапындағы ең жас спортшы
Отандасымыз өз өнерін қорытындылап, ол үшін жарыс жолының енді басталғанын айтты.
"Осылайша менің алғашқы қысқы Олимпиада ойындарым да аяқталды.
16 жаста әлемдік додада елімнің намысын қорғау – мен үшін үлкен мақтаныш. Қазақстан құрамасындағы ең жас спортшы болу – зор мәртебе әрі үлкен жауапкершілік. Осындай мүмкіндік бұйырғаны үшін Аллаға, отбасыма және командама алғыс айтамын.
Бұл Олимпиада маған айрықша эмоциялар сыйлады: жарыс алдында толқу, адреналин, қуаныш пен мақтаныш. Әрбір секіру мінездің, өзіңмен күрестің және арманыңа жасалған тағы бір қадамның шағын тарихы.
Бұл – 16 жаста болсаң да, әлемнің ең мықты спортшыларымен бір аренада өнер көрсетуге болатынына деген сенім.
Бұл – тек бастамасы ғана. Алда әлі талай белес бар. Елімнің туын көкке көтеру үшін одан да көп еңбек етемін.
Маған сенім артқан барлық бапкерге, командама, федерацияға, мамандарға және отбасыма шексіз алғыс айтамын. Қолдау білдірген барша жанға рақмет. Мен оны сезіндім", – деп жазды спортшы Instagramөпарақшасында.
Айта кетейік, Асылхан Асан Қазақстан құрамасы сапында аралас командалар сайысында жетінші орын алды. Жекелей сында 18-орынға тұрақтады.