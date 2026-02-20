#Референдум-2026
Спорт

Фристайл-акробатика: қазақстандық спортшылар Олимпиаданың финалына өте алмады

Фристайл-акробатика: қазақстандық спортшылар Олимпиаданың финалына өте алмады, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 17:53 Сурет: olympic.kz
Фристайл-акробатикадан Қазақстан ерлер құрамасы Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы қысқы Олимпиадада сынға түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Роман Иванов, Асылхан Асан, Дінмұхаммед Райымқұлов және Шерзод Хаширбаев алғашқы іріктеу кезеңінде бақ сынады.

Екі іріктеу кезеңінің қорытындысы бойынша Роман Иванов өзінің үздік мүмкіндігінде 105.75 ұпай жинап, жалпы есепте 13-орынға жайғасты. Шерзод Хаширбаев үздік талпынысында 98.67 ұпай еншілеп, 16-орынға ие болды. Ал Асылхан Асан 93.21 ұпаймен 18-орынға тұрақтаса, Дінмұхаммед Райымқұлов 90.50 ұпаймен 19-орыннан көрінді.

Осылайша отандастарымыз финалға өте алмады. Айта кетейік, іріктеу кезеңінің қорытындысы бойынша үздік 12 спортшы финалға жолдама алады.

Айдос Қали
"Қолдан келгеннің бәрін жасадық": қазақстандық фристайлшылар Олимпиададағы өнеріне баға берді
18:21, Бүгін
"Қолдан келгеннің бәрін жасадық": қазақстандық фристайлшылар Олимпиададағы өнеріне баға берді
Қазақстандық конькимен жүгіруші қыздар Олимпиаданың жартылай финалына өте алмады
22:41, 14 ақпан 2026
Қазақстандық конькимен жүгіруші қыздар Олимпиаданың жартылай финалына өте алмады
Шорт-трекші Денис Никиша қысқы Олимпиаданың 1/4 финалына өте алмады
18:05, 10 ақпан 2026
Шорт-трекші Денис Никиша қысқы Олимпиаданың 1/4 финалына өте алмады
