#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
496
588.01
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
496
588.01
6.42
Спорт

Қазақстандық конькимен жүгіруші қыздар Олимпиаданың жартылай финалына өте алмады

Қазақстандық конькимен жүгіруші қыздар Олимпиаданың жартылай финалына өте алмады, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.02.2026 22:41 Сурет: olympic.kz
Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындары аясында конькимен жүгіруден әйелдер арасында командалық із кесу жарысының ширек финалы өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл дисциплинада Қазақстан құрамасы сапында Надежда Морозова, Елизавета Голубева және Арина Ильященко өнер көрсетті.

Спортшыларымыз алғашқы жұпта жарыс жолына шықты. Алайда қашықтық барысында құлап, мәреге жете алмады.

Нәтижесінде Қазақстан құрамасы сегізінші орынға тұрақтап, 7–8-орындар үшін Қытай құрамасымен финал D кезеңінде бақ сынайды.

Айта кетейік, жартылай финалға үздік төрт құрама өтті. Канада, Жапония, Нидерланд және АҚШ құрамалары жүлдеге таласады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандық биатлоншы қыздар Олимпиада ойындарында өнерін аяқтады
22:44, 14 ақпан 2026
Қазақстандық биатлоншы қыздар Олимпиада ойындарында өнерін аяқтады
Қазақстандық конькимен жүгірушілер 2026 жылғы Олимпиадада үздік ондыққа енді
09:01, 08 ақпан 2026
Қазақстандық конькимен жүгірушілер 2026 жылғы Олимпиадада үздік ондыққа енді
Қазақстан құрамасы шорт-тректен 2026 жылғы Олимпиаданың жартылай финалына өте алмады
17:30, 10 ақпан 2026
Қазақстан құрамасы шорт-тректен 2026 жылғы Олимпиаданың жартылай финалына өте алмады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Что сказала Слуцкая о сенсационной и исторической победе Шайдорова на Олимпиаде
23:31, 14 ақпан 2026
Что сказала Слуцкая о сенсационной и исторической победе Шайдорова на Олимпиаде
"Летающие лыжники" из Казахстана вышли в финал Олимпиады
23:23, 14 ақпан 2026
"Летающие лыжники" из Казахстана вышли в финал Олимпиады
Какое место в мировом рейтинге занимает Михаил Шайдоров после победы на Олимпиаде
22:57, 14 ақпан 2026
Какое место в мировом рейтинге занимает Михаил Шайдоров после победы на Олимпиаде
"Вчера просто урыдался": Чемпион Европы - о золоте Шайдорова на Олимпиаде-2026
22:46, 14 ақпан 2026
"Вчера просто урыдался": Чемпион Европы - о золоте Шайдорова на Олимпиаде-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: