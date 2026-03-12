#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Қоғам

БҚО-да тоғыз жастағы бала өртеніп жатқан үйден бауырларын құтқарып қалды

БҚО-да тоғыз жастағы бала өртеніп жатқан үйден бауырларын құтқарып қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 18:54 Сурет: Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі
Батыс Қазақстан облысының Сырым ауданында тоғыз жастағы Бейбарыс Тілекберген өрт кезінде кіші бауырларын құтқарып, ерлік көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, Аралтөбе ауылындағы тұрғын үйлердің бірінде өрт шыққан.

"Өрт шыққан сәтте үй ішінде кішкентай балалар болған. Бейбарыс сасқалақтамай, батылдық танытып, екі кіші бауырын үйден қауіпсіз жерге алып шыққан. Оқиға орнына келген өрт сөндірушілер шамамен 5 шаршы метр аумақтағы өртті сөндірді", – деп хабарлады ведомство.

Көрсеткен ерлігі үшін Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Елдос Батталов Бейбарысқа алғыс хат табыстады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жамбылдық құтқарушылар өртеніп жатқан үйден кейуананы алып шығып, жарылыстың алдын алды
17:51, 22 шілде 2025
Жамбылдық құтқарушылар өртеніп жатқан үйден кейуананы алып шығып, жарылыстың алдын алды
БҚО-да трактор өртеніп кетті
19:31, 01 қазан 2024
БҚО-да трактор өртеніп кетті
Полиция қызметкері Саран қаласының тұрғындарын өртеніп жатқан үйден құтқарып қалды
21:18, 10 қаңтар 2025
Полиция қызметкері Саран қаласының тұрғындарын өртеніп жатқан үйден құтқарып қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский форвард принёс победу команде из Бельгии
21:32, Бүгін
Казахстанский форвард принёс победу команде из Бельгии
ВК "Куаныш" примет участие в уникальной для Казахстана Лиге чемпионов
21:24, Бүгін
ВК "Куаныш" примет участие в уникальной для Казахстана Лиге чемпионов
Главный тренер "Адмирала" объяснил поражение от "Барыса" в матче КХЛ
21:04, Бүгін
Главный тренер "Адмирала" объяснил поражение от "Барыса" в матче КХЛ
Разгромом завершился матч молодёжной команды "Барыса" в МХЛ
20:47, Бүгін
Разгромом завершился матч молодёжной команды "Барыса" в МХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: