#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
491.68
568.23
6.2
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
491.68
568.23
6.2
Қоғам

Қарағанды облысында қарт кісілерді алдаумен айналысқан топ әшкере болды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, видеожетон, видеожетоны, смарт-жетоны патрульных, камера полиции, камера полицейского, камера полицейских, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.03.2026 10:56 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Қарағанды облысында полиция қызметкерлері Теміртау қаласынан шыққан, негізгі нысанасы Қарағанды қаласының егде жастағы әйелдері болған алаяқтар тобының қызметін тоқтатты.

Қылмыскерлер сенгіш зейнеткерлерді түрлі айла-тәсілдер арқылы алдап, олардың жинаған қаражатын иемденіп отырған. Қазіргі уақытта тергеу олардың кемінде 9 қылмыстық эпизодқа қатысы бар екенін анықтады. Зардап шеккендердің жасы 75-тен асқан.

Келтірілген материалдық шығын көлемі 320 мыңнан 4 миллион теңгеге дейін жетеді. Жәбірленушілердің бірі — Қарағанды қаласының 80 жастағы тұрғыны Ә.Бөкейхан атындағы полиция бөліміне алаяқтық дерегі бойынша арызданған.

Оның айтуынша, қалалық телефон арқылы қоңырау шалған белгісіз адам өзін ұлы ретінде таныстырып, сәлемдеме келгенін хабарлаған. Ол жеткізу ақысын шұғыл төлеуді талап етіп, төлем жасалмаған жағдайда сәлемдемені сақтау үшін қомақты қаражат төлеуге тура келетінін айтқан.

Біраз уақыттан кейін зейнеткердің үйіне жас жігіт келіп, әйел оған 320 мың теңге берген. Курьер кеткеннен кейін ғана зейнеткер телефонмен ұлымен байланысып, алаяқтардың құрбаны болғанын түсінген. Осыдан кейін ол полицияға хабарласып, күдіктінің нақты сипаттамасын ұсынған.

Бірнеше сағаттың ішінде жедел қызметкерлер жоғары жұмыс тиімділігін танытып, күдіктіні және осы қылмысқа қатысы бар топтың басқа мүшелерін ұстады.

Тануға ұсыну барысында 80 жастағы жәбірленуші 32 жастағы күдіктіні басқа адамдардың арасынан танып көрсетті. Сонымен қатар полиция қызметкерлері оны тану үшін Қарағанды қаласының тағы бір 90 жастағы тұрғынына да көрсеткен. Оның дауысын естіген әйел өзін алдаған "курьерді" бірден танып, шамамен 2 миллион теңге көлеміндегі қаражаттың жымқырылғанын растады.

Аталған деректер бойынша қылмыстық істер қозғалды. Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері ұсталғандардың бұған дейін жасалған ұқсас қылмыстарға қатысы бар-жоғын тексеру жұмыстарын жалғастырып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қарағанды облысында полицейлер көлік салонына жылқы салып алған Audi-ді тоқтатты
17:49, 11 желтоқсан 2024
Қарағанды облысында полицейлер көлік салонына жылқы салып алған Audi-ді тоқтатты
Семейде полиция вейп сатумен айналысқан қылмыстық топты құрықтады
15:32, 10 желтоқсан 2024
Семейде полиция вейп сатумен айналысқан қылмыстық топты құрықтады
Қарағанды ​​облысында пәтер ұрлығымен айналысқан күдіктілер құрықталды
14:40, 26 қыркүйек 2024
Қарағанды ​​облысында пәтер ұрлығымен айналысқан күдіктілер құрықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стало известно, кто из казахстанских "классиков" выступит на чемпионате Азии в Кыргызстане
13:17, Бүгін
Стало известно, кто из казахстанских "классиков" выступит на чемпионате Азии в Кыргызстане
Названа странная причина отказа Топурии от боя с Махачевым в Белом доме
13:15, Бүгін
Названа странная причина отказа Топурии от боя с Махачевым в Белом доме
"Астана" выступила с заявлением о закрытии футбольного центра
12:49, Бүгін
"Астана" выступила с заявлением о закрытии футбольного центра
Ярким нокаутом казахстанский боксёр завоевал медаль престижного турнира в Таиланде
12:23, Бүгін
Ярким нокаутом казахстанский боксёр завоевал медаль престижного турнира в Таиланде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: