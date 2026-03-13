Қоғам

Қазақстандық жазушыларға жақсы жаңалық хабарланды

Қазақстандық жазушыларға жақсы жаңалық хабарланды , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.03.2026 22:12 Сурет: pexels
16 наурызда қазақстандық жас жазушылар мен ақындарға арналған Президенттік арнаулы әдеби сыйлыққа үміткерлерден өтінім қабылдау басталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің мәліметінше, сыйлық жас қаламгерлерге мемлекеттік қолдау көрсету, дарынды ақын-жазушылардың жаңа буынын қалыптастыру мақсатында биыл төртінші рет тағайындалып отыр.

Әдеби сыйлыққа 18-35 жас аралығындағы қаламгерлер бұрын халықаралық және ұлттық байқауларға қатыспаған туындыларымен үміткер бола алады.

Өтінім "Проза", "Поэзия", "Драматургия" және "Балалар әдебиеті" номинациялары бойынша қабылданады. Автор тек бір номинацияға ғана өтінім жолдауы тиіс.

"Өтінімді 2026 жылғы 16 наурыз бен 16 маусым аралығында қағаз және электронды түрде мына мекенжайға жолдау қажет: Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 8, 14 кіреберіс, ҚР МАМ Архив, құжаттама және кітап ісі комитеті, 273 кабинет",- делінген ақпаратта.

Қосымша ақпаратты +7 707 525 24 54, 8(7172)740407; 740384; 740408 нөмірлері бойынша алуға болады.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанның жас жазушылары мен ақындары президенттік әдеби сыйлыққа ие болды
18:31, 25 қаңтар 2024
Қазақстанның жас жазушылары мен ақындары президенттік әдеби сыйлыққа ие болды
Тоқаев Президенттік арнаулы әдеби сыйлықты беру туралы Жарлыққа қол қойды
16:42, 31 желтоқсан 2024
Тоқаев Президенттік арнаулы әдеби сыйлықты беру туралы Жарлыққа қол қойды
Аида Балаева жас ақын-жазушыларға Президенттік арнаулы әдеби сыйлықты табыстады
16:31, 25 ақпан 2025
Аида Балаева жас ақын-жазушыларға Президенттік арнаулы әдеби сыйлықты табыстады
В России объяснили сенсационную победу Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026
22:37, Бүгін
В России объяснили сенсационную победу Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026
Два матча НХЛ пройдут в Германии в декабре 2026 года
22:06, Бүгін
Два матча НХЛ пройдут в Германии в декабре 2026 года
Министр туризма и спорта обратился к Ерболу Хамитову после его победы на Паралимпиаде-2026
21:36, Бүгін
Министр туризма и спорта обратился к Ерболу Хамитову после его победы на Паралимпиаде-2026
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана одержал победу в КХЛ
21:25, Бүгін
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана одержал победу в КХЛ
