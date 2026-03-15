#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
491.29
562.92
6.1
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Тәжікстандық ОСК басшысы: "Қазақстандағы референдум жоғары деңгейде ұйымдастырылған"

Сурет: Zakon.kz
Қазақстанда өтіп жатқан республикалық референдумға халықаралық бақылаушылар да қатысуда. Солардың қатарында Тәжікстан Республикасының Орталық сайлау және референдум комиссиясының төрағасы Худоёрзода Бахтиёр бар.

Ол Қазақстанға ТМД, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Парламентаралық ассамблея және Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының миссиясы құрамында келгенін айтты.

"Біз Қазақстанның Орталық сайлау комиссиясының шақыруымен референдумды дайындау және өткізу барысын бақылауға келдік. Астанада болған уақыт ішінде референдумға дайындық жұмыстарымен таныстық, сондай-ақ бүгін дауыс беру процесін тікелей бақыладық", – деді Худоёрзода Бахтиёр.

Сурет: Zakon.kz

Бақылаушының пікірінше, референдумды ұйымдастыру үшін ауқымды және жан-жақты дайындық жұмыстары жүргізілген. Учаскелік және аумақтық комиссия мүшелері референдум өткізудің барлық кезеңдері бойынша арнайы дайындықтан өткен.

"Бұл Қазақстанның Орталық сайлау комиссиясы саяси науқанды жоғары деңгейде ұйымдастырғанын көрсетеді. Дауыс беру құқығы бар азаматтар учаскелерге еркін және өз еркімен келіп, дауыс беруде. Бұл – референдум өткізу кезінде азаматтардың еркін таңдауы мен ашықтық принциптерінің сақталып отырғанының дәлелі", – деді ол.

Сөз соңында ол Қазақстан халқына бейбітшілік, бірлік пен тұрақты даму тілейтінін жеткізді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: