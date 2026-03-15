#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
491.29
562.92
6.1
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
491.29
562.92
6.1
Қоғам

Референдумның тарихи маңызы бар: Қырғызстан ОСК төрағасы Қазақстандағы референдум туралы

Референдумның тарихи маңызы бар: Қырғызстан ОСК төрағасы Қазақстандағы референдум туралы, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.03.2026 16:34 Сурет: Zakon.kz
Астана қаласындағы №117 сайлау учаскесіне Қырғыз Республикасының Сайлау және референдум өткізу жөніндегі орталық комиссиясының төрағасы Тынчтык Шайназаров келіп, конституциялық референдумның өту барысымен танысты.

Сарапшының айтуынша, кез келген елде биліктің негізгі көзі – халық. Ал халық өз билігін сайлау мен референдум арқылы жүзеге асырады. Мұндай саяси науқандарда азаматтар өз елінің болашақтағы даму бағытын қалай көретінін білдіреді.

Тынчтык Шайназаров Қазақстанда өтіп жатқан референдумның маңыздылығына тоқталып, бұл бастама елдің алдағы дамуына әсер ететін маңызды қадам екенін айтты. Оның сөзінше, былтырғы жылдың қыркүйегінде Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа Жолдау жасап, конституциялық өзгерістер мәселесін көтерді. Бүгінде сол бастаманың жалғасы ретінде референдум өтіп жатыр.

Сарапшы сайлау учаскесіндегі жағдайды оң бағалады. Айтуынша, дауыс беруге келген азаматтардың белсенділігі жақсы, адамдардың көңіл күйі көтеріңкі.

Сурет: Zakon.kz

"Учаске маңында біраз уақыт бақылап тұрдым. Қазірдің өзінде келушілердің қарасы жақсы. Нақты қанша пайыз екенін айту қиын, бірақ халықтың белсенділігі байқалады. Ең бастысы – адамдардың көңіл күйі жақсы, мерекелік атмосфера сезіледі. Кешке дейін күтіп, қорытынды нәтижелерге қарай тиісті бағасын беруге болады", – деді ол.

Айта кетейік, Қырғызстаннан референдумды бақылау үшін арнайы делегация келген. Тынчтык Шайназаровтың айтуынша, Қазақстанға барлығы 18 байқаушы жіберілген. Оның алтауы Астанаға келсе, қалған 12-сі Қырғызстанмен шектесетін Қазақстан өңірлеріндегі учаскелерде бақылау жүргізіп жатыр.

Сонымен қатар ол сайлау учаскесінің техникалық және ұйымдастырушылық деңгейіне де тоқталды.

"Әр мемлекеттің өз тәсілі бар. Техникалық жабдықталу әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ ең маңыздысы – азаматтардың еркін дауыс беруіне мүмкіндік беру. Бүгін бұл жерде құпия дауыс беру толық қамтамасыз етілгенін көрдік. Адамдардың шоғырлануы, ретсіздік жоқ, бәрі жақсы ұйымдастырылған", – деді .

Сарапшының айтуынша, бұл оның Астанаға алғаш рет келуі. Ол Қазақстанға сапары барысында референдумның өту барысын бақылап, тәжірибе алмасуға мүмкіндік туғанын атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тәжікстандық ОСК басшысы: "Қазақстандағы референдум жоғары деңгейде ұйымдастырылған"
12:49, Бүгін
Тәжікстандық ОСК басшысы: "Қазақстандағы референдум жоғары деңгейде ұйымдастырылған"
Қазақстандағы Конституция жобасы бойынша референдум өткізуге қанша қаржы қажет болады
18:33, 12 ақпан 2026
Қазақстандағы Конституция жобасы бойынша референдум өткізуге қанша қаржы қажет болады
ОСК басшысы атом электр стансаларын салу бойынша референдумға кеткен шығындар туралы
12:51, 28 маусым 2024
ОСК басшысы атом электр стансаларын салу бойынша референдумға кеткен шығындар туралы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Олимпийский чемпион боксу дал оценку подопечным по итогам Futures Cup
17:00, Бүгін
Олимпийский чемпион боксу дал оценку подопечным по итогам Futures Cup
Казахстан или Узбекистан: кто выступил круче в финалах Futures Cup в Бангкоке
16:31, Бүгін
Казахстан или Узбекистан: кто выступил круче в финалах Futures Cup в Бангкоке
Супертяжи из Казахстана и Узбекистана определили лучшего на Futures Cup в Бангкоке
15:58, Бүгін
Супертяжи из Казахстана и Узбекистана определили лучшего на Futures Cup в Бангкоке
Триумфатор Паралимпиады из Казахстана стал седьмым в лыжной гонке в Италии
15:46, Бүгін
Триумфатор Паралимпиады из Казахстана стал седьмым в лыжной гонке в Италии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: