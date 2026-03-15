Қоғам

БҚО-да референдумға қатысушы мүмкіндігі шектеулі жандарға қолайлы жағдай жасалған

15.03.2026 13:46
Бүгінгі референдумға қатысып, өз таңдауын білдіруге құқылы 446 391 батысқазақстандықтың 2254-і дауыс беру кезінде ерекше жағдайларды қажет ететін мүгедектігі бар жандар. Бұл санаттағы дауыс берушілерге облыстық референдум комиссиясы тарапынан барынша қолайлы жағдайлар жасалған.

Мәселен, Орал қаласы мен аудандарда такси қызметі ұйымдастырылған, учаскелерде арнайы бұрыштар ашылған. Тағдырдың жазуымен мүгедектер арбасына таңылса да, сағы сынбаған, келешекке сенімін жоғалтпаған жанның бірі Гүлмира Батпақұлова.

Ол "Арба" бірлестігін құрып, мүгедек жандарға қолдау көрсетіп жүр. Бүгінгі референдумға да елдің ертеңіне қатысты ұстанымымды білдіру үшін келдім, – дейді ол.

"Бүгін 34 учаскеде өз дауысымды беруге келіп отырмын. Мына учаскеде өте ыңғайлы жағдай істеп берген бүкіл мүгедектігі бар адамдарға, көзі нашар көретіндерге тактильді плитка бар, бағыттаушы бар. 00-27 Біздерге қоларбаға, сосын тірек қимыл аппараты бұзылған адамдарға да жағдай бар".

Облыста дауыс беру кезінде ерекше жағдайды қажет ететін 2254 жан бар. Оларға арнап бүгін такси қызметі тегін ұйымдастырылыпты. БҚО бойынша мүгедек жандарды тасымалдауға 78 автокөлік тартылған.

Оқи отырыңыз
Атырау облысында ғасыр жасаған кейуаналар дауыс берді
17:11, Бүгін
Атырау облысында ғасыр жасаған кейуаналар дауыс берді
Дауыс беру үшін аспаннан түсті: Өскеменде референдумға әуе шарымен және парапланмен ұшып келген
16:48, Бүгін
Дауыс беру үшін аспаннан түсті: Өскеменде референдумға әуе шарымен және парапланмен ұшып келген
Референдумның тарихи маңызы бар: Қырғызстан ОСК төрағасы Қазақстандағы референдум туралы
16:34, Бүгін
Референдумның тарихи маңызы бар: Қырғызстан ОСК төрағасы Қазақстандағы референдум туралы
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстан или Узбекистан: кто выступил круче в финалах Futures Cup в Бангкоке
16:31, Бүгін
Казахстан или Узбекистан: кто выступил круче в финалах Futures Cup в Бангкоке
Супертяжи из Казахстана и Узбекистана определили лучшего на Futures Cup в Бангкоке
15:58, Бүгін
Супертяжи из Казахстана и Узбекистана определили лучшего на Futures Cup в Бангкоке
Триумфатор Паралимпиады из Казахстана стал седьмым в лыжной гонке в Италии
15:46, Бүгін
Триумфатор Паралимпиады из Казахстана стал седьмым в лыжной гонке в Италии
Боксёр из Казахстана не смог завоевать пятое "золото" для страны на Futures Cup в Бангкоке
15:28, Бүгін
Боксёр из Казахстана не смог завоевать пятое "золото" для страны на Futures Cup в Бангкоке
