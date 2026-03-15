БҚО-да референдумға қатысушы мүмкіндігі шектеулі жандарға қолайлы жағдай жасалған
Сурет: БҚО әкімдігі
Бүгінгі референдумға қатысып, өз таңдауын білдіруге құқылы 446 391 батысқазақстандықтың 2254-і дауыс беру кезінде ерекше жағдайларды қажет ететін мүгедектігі бар жандар. Бұл санаттағы дауыс берушілерге облыстық референдум комиссиясы тарапынан барынша қолайлы жағдайлар жасалған.
Мәселен, Орал қаласы мен аудандарда такси қызметі ұйымдастырылған, учаскелерде арнайы бұрыштар ашылған. Тағдырдың жазуымен мүгедектер арбасына таңылса да, сағы сынбаған, келешекке сенімін жоғалтпаған жанның бірі Гүлмира Батпақұлова.
Сурет: БҚО әкімдігі
Ол "Арба" бірлестігін құрып, мүгедек жандарға қолдау көрсетіп жүр. Бүгінгі референдумға да елдің ертеңіне қатысты ұстанымымды білдіру үшін келдім, – дейді ол.
"Бүгін 34 учаскеде өз дауысымды беруге келіп отырмын. Мына учаскеде өте ыңғайлы жағдай істеп берген бүкіл мүгедектігі бар адамдарға, көзі нашар көретіндерге тактильді плитка бар, бағыттаушы бар. 00-27 Біздерге қоларбаға, сосын тірек қимыл аппараты бұзылған адамдарға да жағдай бар".
Сурет: БҚО әкімдігі
Облыста дауыс беру кезінде ерекше жағдайды қажет ететін 2254 жан бар. Оларға арнап бүгін такси қызметі тегін ұйымдастырылыпты. БҚО бойынша мүгедек жандарды тасымалдауға 78 автокөлік тартылған.
