Қоғам

Қазақстанның барлық өңірінде дауылды ескерту жарияланды

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.05.2026 17:44 Фото: pixabay
"Қазгидромет" РМК 2026 жылғы 3 мамырға арналған дауылды ескерту жариялады. Синоптиктер Алматыда, Шымкентте және Қазақстанның барлық 17 облысында қауіпті ауа райы құбылыстары болатынын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматыда күннің соңында қатты жаңбыр жауады, күндіз найзағай күтіледі, желдің жылдамдығы 15–18 м/с дейін жетеді. Іле Алатауының таулы аймақтарында (Медеу және Бостандық аудандарының таулы аймақтары) күндіз қатты жаңбыр, найзағай, бұршақ және екпінді жел болады. Жел 15–20 м/с, кейде 25 м/с дейін күшеюі мүмкін.

Алматы облысының таулы және тау бөктеріндегі аудандарында күндіз қатты жаңбыр, бұршақ және екпінді жел күтіледі. Күндіз облыстың батысы, оңтүстігі және таулы аймақтарында найзағай болады. Жел 15–20 м/с, кейде 25 м/с дейін жетеді. Қонаев қаласында күндіз найзағай, жел 15–20 м/с болады.

Шымкентте кей уақытта жаңбыр, найзағай, екпінді жел күтіледі. Жел 15–20 м/с.

Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде және таулы аймақтарында жаңбыр, найзағай, екпінді жел, кей жерлерде қатты жаңбыр мен бұршақ болады. Жел 15–20 м/с. Облыстың солтүстігінде өрт қаупі жоғары. Түркістан қаласында да кей уақытта жаңбыр, найзағай, екпінді жел күтіледі.

Жетісу облысының таулы аймақтарында күндіз жаңбыр мен найзағай болады. Жел 15–20 м/с. Облыстың батысы мен солтүстігінде өрт қаупі жоғары, ал оңтүстік-шығысы мен оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.

Ақмола облысының солтүстігі мен шығысында түнде және таңертең тұман күтіледі. Түнде батысында 2 градусқа дейін үсік болуы мүмкін.

Атырау облысының батысы мен солтүстігінде жаңбыр мен найзағай болады. Жел 15–20 м/с.

Ақтөбе облысында күндіз батысы мен солтүстігінде аздаған жаңбыр мен найзағай күтіледі. Жел 15–18 м/с. Облыстың оңтүстігінде өрт қаупі жоғары. Ақтөбе қаласында да жаңбыр мен найзағай болады.

Солтүстік Қазақстан облысында жел 15–20 м/с дейін күшейеді. Түнде батысында 1 градусқа дейін үсік болуы мүмкін. Өрт қаупі жоғары. Петропавл қаласында да жел күшейеді.

Абай облысында жел 15–20 м/с. Облыстың шығысы, оңтүстігі және орталығында өрт қаупі жоғары.

Ұлытау облысында түнде және таңертең оңтүстігінде жаңбыр мен найзағай болады. Жел 15–18 м/с. Облыстың шығысы мен орталығында өрт қаупі жоғары. Жезқазғанда да өрт қаупі жоғары.

Батыс Қазақстан облысының батысы, солтүстігі және шығысында жаңбыр мен найзағай күтіледі. Түнде және таңертең тұман болуы мүмкін. Жел 15–20 м/с. Орал қаласында да жаңбыр, найзағай және тұман болады.

Қызылорда облысының шығысы мен орталығында жаңбыр, найзағай, күндіз шаңды дауыл және екпінді жел күтіледі. Жел 15–20 м/с. Өрт қаупі жоғары. Қызылорда қаласында да жаңбыр, найзағай және шаңды дауыл болады.

Қостанай облысында таңертең және күндіз батысы мен солтүстігінде аздаған жаңбыр мен найзағай күтіледі. Түнде және таңертең тұман болуы мүмкін.

Қарағанды облысының оңтүстігі мен шығысында жаңбыр мен найзағай болады. Жел 15–20 м/с. Өрт қаупі жоғары. Қарағанды қаласында да өрт қаупі сақталады.

Павлодар облысының батысында түнде 1 градусқа дейін үсік болуы мүмкін. Облыстың солтүстігі, батысы және шығысында өрт қаупі жоғары.

Шығыс Қазақстан облысының батысында өрт қаупі жоғары.

Жамбыл облысының батысы, солтүстігі, оңтүстігі және таулы аймақтарында жаңбыр, найзағай, бұршақ және екпінді жел, кей жерлерде қатты жаңбыр күтіледі. Түнде және таңертең таулы аймақтарда тұман болуы мүмкін. Жел 15–20 м/с. Облыстың орталығы, батысы және солтүстігінде өрт қаупі жоғары. Тараз қаласында жаңбыр, найзағай және бұршақ күтіледі.

Маңғыстау облысының батысы мен орталығында түнде және таңертең тұман болады. Ақтау қаласында да тұман күтіледі.

