Қазақстанда 17 наурызда жаңбыр, тұман және шаңды дауыл болады
Синоптиктер Қазақстан бойынша 17 наурыздағы ауа райына болжам ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжам бойынша, республика аумағының көп бөлігінде кең антициклон әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.
"Тек Қазақстанның батысында атмосфералық фронттар жауын-шашын тудырады (негізінен жаңбыр). Республика бойынша тұман түсіп, жел күшейеді, ал батыста шаңды дауыл соғады", – деп хабарлады "Қазгидромет" баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін "Қазгидромет" РМК синоптиктері еліміздегі сәуір айының қысқаша климаттық сипаттамасын беріп, көктемнің екінші айындағы өзгерістер туралы айтты.
