Қоғам

17 сәуірде ел бойынша дауыл, жаңбыр және жел күшейеді

Фото: unsplash
Синоптиктер 2026 жылғы 17 сәуір, жұмаға арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК метеорологтарының мәліметінше, атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты Қазақстан аумағының басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болады.

Елдің көп өңірінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, ал оңтүстік пен оңтүстік-шығыста жауын-шашын мол түседі.

Сонымен қатар, солтүстік-шығыс, шығыс, орталық өңірлерде және оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын болжанады. Кей жерлерде көктайғақ, бұршақ және екпінді жел болуы мүмкін.

Сондай-ақ республика бойынша тұман түсіп, жел күшеюі ықтимал, ал оңтүстікте шаңды дауыл күтіледі.

"Түркістан облысының тау асуларында, Жамбыл облысының оңтүстік-батысында және таулы өңірлерінде, сондай-ақ Алматы облысының оңтүстігі мен шығысында желдің жылдамдығы секундына 30 метрге дейін және одан да жоғары күшеюі мүмкін", – делінген "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметінің хабарламасында.

Мамандардың мәліметінше, Түркістан облысының батысы мен солтүстігінде, Жамбыл облысының батысы мен оңтүстік-шығысында, сондай-ақ Алматы облысының солтүстігі, батысы және орталығында және Абай облысының оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.

Айдос Қали
