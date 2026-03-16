Ақтауда балалар алаңында ойнап жүрген бала жарақат алды
Демалыс күндері Ақтаудағы үйдің ауласында сегіз жасар ұл бала балалар алаңында жарақат алды. Футбол алаңында ойнап жүрген кезінде оның үстіне темір қоршаудың бір бөлігі құлаған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Баланың анасы Әсемгүл Насиполла Lada.kz-ке берген сұхбатында баланы қайтадан тексерткендерін, бірақ отбасылық жағдайға байланысты ауруханаға жатқызудан бас тартуға мәжбүр болғанын айтты: әкесі жұмыс істейді, ал үйде тағы бірнеше бала бар.
Болжам бойынша, үш күннен кейін баланың сүйегі қалай бірігіп жатқанын тексеру үшін қайта рентген жасалады.
"Егер сынған сүйек дұрыс жазылмаса немесе орнынан ауытқып кетсе, ота жасау қажет болуы мүмкін. Бұл жағдайда, дәрігерлердің айтуынша, баланың сүйегін бекіту үшін арнайы штифттер орнатылуы мүмкін", – дейді Әсемгүл Насиполла.
Бала ата-аналары операциясыз жазылатынына үміттеніп отыр.
Сонымен қатар зардап шеккен баланың ата-анасы оқиға бойынша полицияға арыз жазған.
