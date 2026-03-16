Қоғам

Екібастұз тұрғыны марихуана сақтағаны үшін жазаланды

Екібастұз тұрғыны марихуана сақтағаны үшін жазаланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.03.2026 22:26 Сурет: pixabay
Соттың мәліметінше, биыл ақпан айында 19 жастағы азамат жеке сектордағы бос жерден "кептірілген марихуана" салынған қағаз түйіншегін тауып алып, оны өзінде сақтаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сол күні есірткіге мас күйінде жүрген жігітті полиция қызметкерлері ұстап, тыйым салынған затты тәркіледі.

Сотталушы өз кінәсін толық мойындады. Оның қылмысы сот-медициналық сараптамалардың қорытындыларымен және куәгерлердің айғақтарымен расталды.

Сот үкімімен Е. есімді азамат ҚР Қылмыстық кодексінің 296-бабы 2-бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, 80 сағат қоғамдық жұмысқа тартылды.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Атырауда полиция есірткі өсірген және сақтаған күдіктілерді анықтады
17:38, 06 тамыз 2024
Атырауда полиция есірткі өсірген және сақтаған күдіктілерді анықтады
Ақмола облысында үйінде есірткі сақтаған шетел азаматы ұсталды
17:24, 04 қазан 2024
Ақмола облысында үйінде есірткі сақтаған шетел азаматы ұсталды
СҚО полицейлері ауыл тұрғынының үйінен екі қап марихуана тәркіледі
14:50, 07 наурыз 2024
СҚО полицейлері ауыл тұрғынының үйінен екі қап марихуана тәркіледі
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Главный тренер "Барыса" объяснил разгромное поражение от "Адмирала"
23:47, 16 наурыз 2026
Главный тренер "Барыса" объяснил разгромное поражение от "Адмирала"
Главный тренер "Кайрата" подвёл итоги победы над "Актобе" в КПЛ
23:35, 16 наурыз 2026
Главный тренер "Кайрата" подвёл итоги победы над "Актобе" в КПЛ
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после второго тура
23:10, 16 наурыз 2026
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после второго тура
Видеообзор матча КПЛ "Кайрат" - "Актобе" с победным голом Дастана Сатпаева
22:42, 16 наурыз 2026
Видеообзор матча КПЛ "Кайрат" - "Актобе" с победным голом Дастана Сатпаева
