Қоғам

ІІМ Денсаулық сақтау министрлігінің ЖСН қателіктері туралы мәлімдемесін жоққа шығарды

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.03.2026 13:43 Фото: gov4c.kz
Қазақстанның Ішкі істер министрлігі Денсаулық сақтау министрлігінің елдегі скринингтер бойынша "аномалиялар" туралы мәлімдемесіне жауап берді. Министрлік мәліметінше, бұл аномалиялар азаматтардың жеке сәйкестендіру нөмірінің дұрыс көрсетілмеуінен туындаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 27 ақпанда Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова ЖСН көрсетіліміндегі қателіктер скринингтер бойынша деректердің дұрыс болмауына себеп болғанын айтты. Ол кейбір жағдайларда ерлер мен әйелдер бойынша мәліметтерде сәйкессіздіктер анықталғанын атап өтті. Қазіргі уақытта осы фактілер бойынша ІІМ-пен бірлескен жұмыс жүргізілуде.

"ЖСН-нің жетінші цифры бірнеше мың қазақстандықта дұрыс көрсетілмеген, сондықтан жыныс бойынша әрдайым дұрыс анықтау мүмкін бола бермейді. Әйелдердің скринингтері – әйелдерге, ерлердікі – ерлерге жүргізілді және төлем факті бойынша көрсетілген қызметтер үшін жасалды. Алайда есептерді жасағанда белгілі бір цифр бойынша қате кеткен. Қаржы министрлігімен бірқатар параметрлер бойынша жұмыс жүргізілуде, осындай статистикалық ауытқуларды немесе біз оларды "аномалиялар" деп атаймыз, азайту үшін ФЛК (функционалды-лабораториялық контрль) енгізілген", – деді Әлназарова.

Бүгін, 17 наурызда, ІІМ хабарлағандай, ЖСН – бұл жеке тұлғаның өмір бойы бір рет берілетін және өзгермейтін бірегей идентификаторы және азаматтарды мемлекеттік ақпараттық жүйелерде нақты сәйкестендіру үшін қолданылады.

"ЖСН сандары техникалық сипатқа ие, негізгі талап – нөмірдің бірегейлігі. ЖСН азаматтың әлеуметтік-демографиялық сипаттарын анықтау немесе растау үшін қолданылмайды. Мемлекеттік және медициналық қызмет көрсету кезінде жыныс, туған күні және басқа да жеке деректер тиісті мемлекеттік тіркеулер мен салалық ақпараттық жүйелердегі верификацияланған деректер бойынша пайдаланылуы тиіс", – деп мәлімдеді ҚР ІІМ баспасөз қызметі.

Сонымен қатар ведомство атап өткендей, "медициналық скринингтік үлгілердің дұрыс құрылуы және науқас деректерінің шынайылығы ақпараттық жүйелер мен денсаулық сақтау ұйымдары арқылы қамтамасыз етіледі".

Бұған дейін Павлодар облысында қос азаматтықпен жүрген әйел анықталғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
