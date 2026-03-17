#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
486.2
557.82
6
Қоғам

Еуроодақ 20-санкциялар пакетін талқылап жатыр: оған Қазақстан іліге ме

Еуроодақ 20-санкциялар пакетін талқылап жатыр: оған Қазақстан іліге ме, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.03.2026 18:19 Сурет: pixabay
Еуропалық одақтың санкциялар жөніндегі арнайы өкілі Дэвид О'Салливан 2026 жылғы 17 наурызда Астанада өткен брифингте 20-санкциялар пакеті дайындалып жатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер одан бұл тізімге Қазақстанның ену-енбеуін нақтылап сұрады.

"Айта кету керек, біз екінші деңгейлі санкциялар енгізбейміз. Үшінші елдердің банктерін тізімге енгізген кезде, біз сол елдегі банк пен ЕО-ға мүше елдегі корреспондент-банк арасындағы транзакциялар мен қаржылық операцияларға тыйым саламыз. Яғни, бұл шектеу банктер арасындағы операцияларға ғана қатысты. Біріншіден, осыны атап өткім келеді. Қазір 20-санкциялар пакетін келісу процесі жүріп жатыр, белгілі бір талқылаулар бар. Қазақстанға қатысты әзірше санкциялық тізімге енгізуге негіз болатын ешқандай проблемалық мәселелер анықталған жоқ", – деді О'Салливан.

Сонымен қатар ол Еуроодақ әлемдегі банктердің қызметін мұқият бақылап отырғанын атап өтті.

"Біздің тәжірибеде санкциялар пакеттерінің мазмұнын алдын ала талқылау жоқ. Қазір келіссөздер жүріп жатыр, сондықтан нақты мазмұны туралы айта алмаймыз. Дегенмен, 20-пакет бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен талқыланып жатыр", – деп қосты арнайы өкіл.
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
ЕО-ның Ресейге қарсы санкциялары: Қазақстан тарапында қандай мәселелер туындауда
18:39, 18 маусым 2024
ЕО-ның Ресейге қарсы санкциялары: Қазақстан тарапында қандай мәселелер туындауда
Қазақстанға Еуропалық одақтың cанкциялар жөніндегі арнайы өкілі келеді
16:58, 21 сәуір 2023
Қазақстанға Еуропалық одақтың cанкциялар жөніндегі арнайы өкілі келеді
Еуроодақ өкілі Қазақстан азаматтары үшін шенген визасына қатысты жағымды жаңалығымен бөлісті
17:33, 18 маусым 2024
Еуроодақ өкілі Қазақстан азаматтары үшін шенген визасына қатысты жағымды жаңалығымен бөлісті
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сборная Казахстана объявила окончательный состав на новый турнир от ФИФА
18:13, Бүгін
Сборная Казахстана объявила окончательный состав на новый турнир от ФИФА
Раскрыта "правда" об отношениях Хамзата Чимаева и экс-чемпиона UFC
17:46, Бүгін
Раскрыта "правда" об отношениях Хамзата Чимаева и экс-чемпиона UFC
Лучший конькобежец страны потерпел сенсационное поражение на чемпионате Казахстана
17:45, Бүгін
Лучший конькобежец страны потерпел сенсационное поражение на чемпионате Казахстана
Экс-россиянка не позволила Кристине Шумековой выиграть чемпионат Казахстана в Астане
17:28, Бүгін
Экс-россиянка не позволила Кристине Шумековой выиграть чемпионат Казахстана в Астане
