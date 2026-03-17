Астана – Щучинск тасжолындағы жабық дәретхана үшін филиал директоры қызметінен босатылды
Ұлттық компанияның мәліметінше, 2026 жылғы 8 наурызда аталған трассаның 29-шақырымында орналасқан санитариялық-гигиеналық торап уақытша жабық болған. Осы жайт бойынша қызметтік тексеру жүргізілген.
"Тексеру нәтижесінде қатаң тәртіптік шаралар қабылданып, сервистік компанияның өңірлік филиалының басшысы қызметінен алынды. Сонымен қатар, ұлттық компанияның филиалы мен орталық аппаратының бірқатар қызметкерлері жауапкершілікке тартылды". "ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы
Қазіргі таңда еліміздегі республикалық маңызы бар автожолдар бойында 176 модульдік жылы санитариялық-гигиеналық торап орнатылған. Оларды пайдалануға беру жұмыстары кезең-кезеңімен жүргізіліп жатыр. Нысандарда іске қосу-реттеу жұмыстары мен инженерлік желілерге қосу процестері аяқталуға жақын.
Биыл жол инфрақұрылымын дамыту аясында 10 өңірде тағы 13 жаңа санитариялық торап салу жоспарланған. Оның сегізі ұлттық компанияның өз қаражаты есебінен, ал бесеуі мемлекеттік-жекешелік әріптестік арқылы жүзеге асырылады.
Сондай-ақ жол пайдаланушыларымен кері байланысты күшейту үшін барлық санитариялық тораптарда QR-кодтар орнатылған. Олар арқылы азаматтар "1403" байланыс орталығына немесе WhatsApp арқылы диспетчерлік қызметке тікелей хабарласа алады.
Ұлттық компания өкілдері жол бойы сервистік нысандардың санитариялық жағдайы тұрақты бақылауда екенін атап өтті. Қабылданған шаралар қызмет сапасын арттыру мен нысандардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған.