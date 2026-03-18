Қоғам

Алматыдағы сауда орталықтарында мерекелік жеңілдіктер жалғасуда

Сделано в Казахстане, производство в Казахстане, продукты сделанные в Казахстане, сделано в РК, производство РК, продукты питания, еда, маркет, супермаркет, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.03.2026 11:27 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматыда Наурыз мерекесіне орай ұйымдастырылған ауқымды "Nauryz Sale" мерекелік науқаны жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылы 13-23 наурыз аралығында қала тұрғындары мен қонақтары мегаполистің ірі сауда-ойын-сауық орталықтарында азық-түлік пен түрлі тауарларды 10-30% жеңілдікпен сатып ала алады. Бұл туралы қала әкімдігі мәлімдеді.

Науқанға қаланың бірқатар сауда орталықтары қосылды. Атап айтсақ, Forum Almaty, Globus, Mega Park, Aport East, Almaty Mall, Dostyk Plaza, Moskva, Mart, Sputnik Mall және Maxima.

Сондай-ақ, келушілерге жеңілдіктермен қатар, мерекелік мәдени-ойын-сауық бағдарламалары да әзірленген:

  • тақырыптық жәрмеңкелер,
  • концерттер,
  • ұлттық нақыштағы фотоаймақтар,
  • интерактивті алаңдар,
  • шеберлік сабақтары,
  • балалар мен ересектерге арналған ойындар.
"Негізгі мәдени бағдарлама 20-23 наурыз аралығында өтеді, дегенмен мерекелік көңіл күй қазірдің өзінде қаладағы сауда орталықтарында сезіле бастады",- делінген ақпаратта.

Бұған дейін бүгін Алматыда бір шартпен мұз айдындарында тегін сырғанауға болатындығын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
