Алматыда бір шартпен мұз айдындарында тегін сырғанауға болады
Бүгін, 18 наурызда сағат 16:00-ден 20:00-ге дейін Алматы тұрғындары мен қала қонақтарына тегін мұз айдынында сырғанау іс-шарасы ұйымдастырылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қатысудың басты шарты – ұлттық киіммен келу. Бұл туралы қаланың спорт басқармасы мәлімдеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, Алматыда ұлттық киіммен мұз айдынында сырғанау алғаш рет өтеді.
Ерекше мерекелік кеш келесі мұз ареналарында өтеді:
- "Алматы Арена",
- "Халық Арена",
- "Олимпик".
"Конькилерді өзіңізбен бірге алып келуге немесе мұз ареналарындағы жалға алу қызметін пайдалануға болады",- делінген ақпаратта.
