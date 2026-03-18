Қоғам

Шымкентке екі ер адам қоймада есірткі зертханасын ұйымдастырған

Шымкент қаласы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері синтетикалық есірткі өндіретін зертхананы жойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жедел іс-шаралар барысында полицейлер есірткі заттарын дайындау үшін пайдаланылатын прекурсорларды жеткізу арнасын анықтап, жолын кесті.

Белгілі болғандай, химиялық заттар Шымкенттегі қоймадан Жетісу облысына жеткізіліп отырған. Онда екі ер адам есірткі зертханасын ұйымдастырған.

Тексеру кезінде бір тоннадан астам прекурсор, шамамен 8 000 доза шығатын 4,5 келіге жуық мефедрон, сондай-ақ оны дайындауға арналған арнайы жабдықтар тәркіленді.

Тергеу деректеріне сәйкес, күдіктілер есірткі заттарын тек Шымкент аумағында ғана емес, еліміздің басқа өңірлеріне де таратуды жоспарлаған.

Қазіргі таңда тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Күдіктілер қамауға алынды.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Абай облысында есірткі қылмысына қатысы бар 10 күдікті ұсталды
19:37, 18 наурыз 2026
Абай облысында есірткі қылмысына қатысы бар 10 күдікті ұсталды
Ақмола облысында әкесі мен баласы есірткі зертханасын ұйымдастырған
11:44, 17 наурыз 2026
Ақмола облысында әкесі мен баласы есірткі зертханасын ұйымдастырған
Алматы және Жетісу облыстарында есірткі зертханалары жойылды
13:43, 09 ақпан 2026
Алматы және Жетісу облыстарында есірткі зертханалары жойылды
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Четвёртая ракетка мира рассказала о состоянии своей руки перед началом турнира в Майами
00:44, 19 наурыз 2026
Четвёртая ракетка мира рассказала о состоянии своей руки перед началом турнира в Майами
В команде Усика объяснили, почему не состоялся бой с Уайлдером
00:10, 19 наурыз 2026
В команде Усика объяснили, почему не состоялся бой с Уайлдером
Стали известны все пары первого раунда плей-офф Восточной конференции КХЛ
23:33, 18 наурыз 2026
Стали известны все пары первого раунда плей-офф Восточной конференции КХЛ
Молодёжная команда "Барыса" проиграла в матче МХЛ
23:04, 18 наурыз 2026
Молодёжная команда "Барыса" проиграла в матче МХЛ
